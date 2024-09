Hey Banco inaugura su quinta Fan Shop en el país, ahora en el Estado de México

Hey Banco sigue expandiendo su presencia física con la apertura de su quinta sucursal con concepto Fan Shop, ahora en el Estado de México, específicamente en la planta baja del Centro Comercial Mundo E, ubicado en el municipio de Tlalnepantla.

La primera Fan Shop abrió en Polanco en 2022, hoy tienen presencia con cuatro más en Nuevo León, Guadalajara y Ciudad de México. Desde su creación, Hey Banco, el primer banco digital de México, ha ofrecido a los usuarios una experiencia financiera práctica y eficaz, están en camino de convertirse en un banco independiente con las autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo que distingue a Hey Banco de otras instituciones financieras es su enfoque 100% digital. Los usuarios pueden abrir cuentas, solicitar tarjetas de crédito, acceder a seguros y realizar inversiones directamente desde la aplicación móvil, eliminando la necesidad de acudir a sucursales bancarias tradicionales. No obstante, con el concepto de Fan Shops, el banco busca proporcionar un espacio físico donde los clientes puedan experimentar de forma tangible su banca digital. Estas sucursales no se parecen en nada a los bancos convencionales, ya que no cuentan con cajeros automáticos ni papelería, sino que ofrecen una experiencia personalizada y lúdica, con productos como tarjetas de diseño personalizado, ropa, gorras y más.

Mauricio Ballesteros, Director de Banca de Negocios y Personas en Hey Banco, explicó que las Fan Shops tangibilizan la experiencia digital de una forma accesible y atractiva. En estas tiendas no hay nada bancario, no hay cajeros, papelería o todo lo que implica una experiencia bancaria tradicional, sino un concepto totalmente diferente y fácil para los usuarios, según explicó el experto.

Durante la inauguración de la nueva sucursal, también se ofreció una conferencia sobre asesoría financiera a cargo de Liliana Olivares de Adulting, enfocada en cómo gestionar finanzas de manera eficaz utilizando la banca digital.

Uno de los aspectos más destacados por Ballesteros fue la importancia de la confianza en este modelo digital. Subrayó que Hey Banco trabaja constantemente para garantizar la seguridad de sus usuarios mediante medidas antifraude y una infraestructura robusta. Explicó que la aplicación tiene un tiempo de actividad del 99.2%, asegurando que los clientes siempre puedan acceder a su dinero. También mencionó que cuentan con múltiples niveles de autenticación, como el reconocimiento facial, para proteger las transacciones y la información personal.

Además, destacó la importancia de alianzas estratégicas con grandes redes bancarias para ofrecer a los usuarios acceso a cajeros automáticos y servicios en efectivo, una necesidad que aún es relevante para muchos mexicanos. Ballesteros señaló que, aunque la banca digital ha crecido significativamente en los últimos años, aún queda mucho por hacer en términos de evangelización financiera, especialmente para las personas que dependen del efectivo.

Medidas de seguridad avanzadas y productos financieros adaptados a diferentes necesidades

La seguridad es una prioridad para Hey Banco, Ballesteros resaltó que la infraestructura detrás del banco digital está diseñada para garantizar la confianza de los usuarios. El uso de autenticación doble o triple en transacciones sensibles y constantes revisiones de vulnerabilidades minimizan los riesgos de fraude. Hey Banco ha experimentado un crecimiento acelerado desde su creación y ahora acumula más de un millón y medio de cuentas, lo que refleja el éxito de su innovador modelo bancario.

Este crecimiento no solo está enfocado en individuos, sino también en empresas, ofreciendo productos como cuentas de nómina, crédito PYME y soluciones de pago digital, consolidándose como una alternativa sólida en el ecosistema financiero de México.

Esto también es testimonio del éxito de estos nuevos formatos bancarios 100% digitales, que además de asegurar una plataforma totalmente confiable, también refleja la necesidad de seguir ofreciendo opciones físicas a los usuarios que aún requieren un punto de contacto tangible con su banco, pero mucho más fácil y rápido.

MMV