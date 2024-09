"No soy traidor por no estar con ustedes": Yunes Linares

El exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, asumió como senador de la República por el PAN, entre gritos de senadora panistas de traidor, traidor, traidor.

El senador Yunes Linares asumió el escaño como suplente de su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, quien dejó su cargo por un problema cervical.

Al entrar al pleno del Senado, Yunes Linares fue recibido por gritos de la bancada panista de traidor. Mientras que los senadores de Morena lo defendieron con aplausos y gritos de apoyo.

Ya en tribuna después de asumir su escaño, se registró una fuerte discusión entre Yunes Linares y el líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza.

Yunes Linares lamentó este nivel de debate y afirmó que llegó a representar a su hijo Miguel Angel Yunes Márquez porque se le agredió por Marko Cortés.

“No soy ni cobarde ni traidor… cobarde y traidor eres tú. Tú no aportaste ni un voto a la coalición para que tú puedas ser senador, para que les regalaras a las tuyas a los tuyos y a ti mismo, esa es una desvergüenza y acto de traición”, indicó.

Yunes Linares también le dijo a Marko Cortés que no hay lugar a la cohersion, como lo está trabando de hacer para votar en contra de la reforma judicial.

“No eres dueño del PAN. Que quieran linchar a un senador ausente me parece cobarde cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. No nos vamos a doblegar frente a ti, pues no tienes ninguna autoridad moral ni política”, indicó

Y es que Marko Cortés afirmó también en tribuna que los Yunes son traidores porque se doblegaron a favor de Morena y la reforma judicial.

“Es evidente que hubo un pacto de impunidad”, sostuvo Marko Cortés.

Morena me recibió con cordialidad, el PAN con amenazas: Miguel Ángel Yunes Linares

Yunes Linares también ofreció una conferencia de prensa donde afirmó que más tarde dará su postura sobre la reforma judicial. Incluso en esa conferencia de prensa, Yunes Linares estuvo acompañado de senadores de Morena.

Tras asumir como senador de la República, el exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, afirmó que Morena lo recibió con cordialidad, mientras que el PAN lo hizo con amenazas y acusaciones de traición.

El senador panista ofreció una conferencia de prensa arropado por los senadores de Morena Félix Salgado Macedonio y Oscar Cantón Zetina, donde señaló que Marko Cortés, líder nacional del PAN, quiere expulsarlo del albiazul.

“He sido recibido con cordialidad por senadores de Morena con quienes he tenido una rivalidad histórica, así debe ser la política y no de agresiones. En cambio el líder nacional del PAN en lugar de recibirme con cordialidad, me amenazó desde esta mañana con expulsarnos del PAN si votamos a favor de la reforma judicial, y sacarnos del grupo parlamentario. Eso no es democrático, eso es imposición”, dijo.

No se cambiará de bancada, aclara Yunes sobre su decisión en Morena

El panista aclaró que no se cambia a la bancada de Morena aunque se haya sentado en los lugares asignados a los senadores morenistas.

Sostuvo que es falso que haya sido coaccionado u obligado a votar a favor de la reforma judicial.

“No soy un traidor, nunca he traicionado a nadie, traidor es el que va en contra de sus principios y yo no voy en contra de mis principios”, indicó Yunes Linares.

Eso tras asumir su escaño como senador suplente de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, quien pidió licencia a su cargo por un problema de salud.

Yunes Linares sostuvo que el líder nacional del PAN, a Marko Cortés no tiene el apoyo de los ciudadanos y le pidió que deje la dirigencia del albiazul para que los ciudadanos sean quienes elijan a su próximo líder nacional.

El exgobernador de Veracruz aclaró que en tribuna dará a conocer su postura sobre la reforma judicial, toda vez que es un tema que ya analizó. Pero no descartó que hoy mismo su hijo, regrese al Senado a fijar su postura él mismo como senador propietario.