Capturan al tigre "Tony", pasó 5 días deambulando en Reynosa tras escapar de su jaula

Tras varios días de incertidumbre y alerta entre los habitantes, finalmente fue capturado el tigre que escapó el pasado miércoles en la ciudad de Reynosa. El felino, que había logrado evadir a las autoridades durante cinco días, fue localizado la noche del pasado lunes. Para detenerlo, se utilizó una trampa-jaula colocada estratégicamente cerca de la Quinta La Faura, la propiedad de donde había escapado.

Desde el sábado, las autoridades locales, encabezadas por Protección Animal del municipio, implementaron un operativo para recapturar al animal, utilizando como carnada piezas de pollo.

El tigre cayó por su propio apetito

Usaron una trampa para que no pudiera escapar. FOTO: Carlos Juárez.

Fue precisamente el olfato del tigre lo que lo llevó a caer en la trampa. Afortunadamente, el felino se encuentra en buen estado de salud, aunque visiblemente asustado por la situación.

Este tigre, de aproximadamente tres años y un peso de 100 kilos, provocó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reportaron haberlo visto merodeando en las cercanías de sus hogares.

¿Qué pasará con el tigre Tony?

El animal pasó cinco días deambulando por la zona. FOTO: Carlos Juárez.

Durante los días que estuvo suelto, las autoridades pidieron a la población no acercarse a él y mantenerse en resguardo. Arón Gómez, titular de Protección Animal de Reynosa, informó que, tras la captura del tigre, se notificó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la cual será la encargada de decidir el destino final del felino.

Mientras tanto, el tigre permanecerá bajo la tutela de las autoridades, quienes lo mantendrán a salvo y alimentado hasta su posterior traslado. Se prevé que será llevado a un santuario donde podrá continuar con su vida.

Fue visto dos veces antes de ser atrapado

De acuerdo con los reportes locales, el felino fue visto en dos ocasiones antes de ser capturado. Los vecinos habían alertado a la policía, la cual había seguido el rastro del animal hasta el Río Bravo, donde se vieron huellas y excremento que confirmaban su presencia en el sitio.

No obstante, "Tony" no salió de la entidad y se dedicó a recorrer lugares cercanos a los de su antiguo hábitat. No hubo ningún reporte de que atacara a algún ser humano en México o en Estados Unidos.