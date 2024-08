Caso Bar Rich: defensa de los acusados tiene hasta el 16 de octubre para buscar su libertad

La defensa de Ulises "N", Francisco "N" y Nancy "N" consiguió ampliar hasta el 16 de octubre próximo el plazo para acordar una Suspensión de Proceso a Prueba de hasta tres años o un Acuerdo Reparatorio con las 17 víctimas y ofendidos en la tragedia del antro "Rich", entre ellos tres menores de edad y los papás de "Roy" y Manuel Alejandro, víctimas mortales.

Tras tres horas de retraso y con apenas 33 minutos de alegatos en la Causa Penal 1411/2024, a petición de la defensa de los tres indiciados, el juez concedió diferir para el 16 de octubre al mediodía la audiencia de este martes donde se iba a plantear la Suspensión de Proceso a Prueba de seis meses a tres años para un pago en parcialidades o bien el Acuerdo Reparatorio.

Hubo varios muertos tras el accidente en SLP Foto: Especial

La defensa argumentó que no existían los insumos jurídicos necesarios como el que no estén cuantificados los daños a las víctimas y ofendidos, sobre todo en dos casos donde no se han establecido las secuelas de tipo permanente a dos personas que resultaron heridas.

Explican razones de omisión a familiares

En la audiencia estuvieron presentes Ulises "N", Fransisco "N" y Nancy "N" y sus respectivos equipos jurídicos, así como Rodrigo Espinosa Martínez y Juan Ramón Infante Guerrero, padres de las dos víctimas mortales, el representante de la Fiscalía General del Estado, el defensor público y los abogados de la parte agraviada.

La defensa de los inculpados hizo notar que ocho de las víctimas y ofendidos no fueron notificados de la audiencia lo cual fue corroborado por el juez quien pidió a la parte administrativa un informe donde explique las razones de la omisión y, en caso de no hacerlo, dará vista al Consejo de la Judicatura para que establezca sanciones contra los servidores públicos omisos.

Hubo varias víctimas mortales Foto: Especial

También la defensa adelantó que buscarán un Procedimiento Abreviado para evitar que los indiciados vayan a juicio, sin embargo se les aclaró que esa situación aunque es un derecho que les asiste sólo se podrá dar si el Ministerio Público lo solicita.

En paralelo, Víctor González Arias, uno de los abogados de la defensa, refirió que sigue su curso el amparo promovido en contra de la orden de detención de los presuntos responsables y su vinculación a proceso, ya que adujo violaciones a sus derechos humanos como el hecho de primero los detuvieron y luego se giraron las órdenes de aprehensión.

Cabe mencionar que aunque en la audiencia de Vinculación a Proceso el juez fijó tres meses de investigaciones complementarias que se cumplen el 22 de septiembre, es un hecho que la defensa pedirá una ampliación para poder conseguir el acuerdo antes del 16 de octubre y lograr la libertad condicional de Ulises "N", Fransisco "N" y Nancy "N".

