Batres asegura que tras elecciones en la capital a diario hay nuevos proyectos: “No ha terminado el trabajo”

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marti Batres Guadarrama dijo este domingo, tras la inauguración de la utopía Ixtapalcalli Quetzalcóatl social y deportiva en Iztapalapa que luego de 60 días de elecciones, en la capital “no ha terminado el trabajo” y “diario han inaugurado proyectos” en la ciudad. En conferencia de prensa expresó que su trabajo como jefe de gobierno no ha concluido y le quedan otros 60 días para seguir anunciando proyectos, principalmente relacionado al abastecimiento de agua en la capital.

Sigue leyendo:

Brugada adelanta que en CDMX habrá campeones mundiales gracias a utopías

“Cómo lo dijo aquí Clara Brugada, todos los días tenemos una inauguración, todos los días, no es como que pasaron las elecciones, ya viene otro gobierno, a descansar, no, aquí no ha terminado el trabajo, después de las elecciones han pasado 60 días y todos esos días hemos hecho un anuncio, una iniciativa política, una obra”, dijo Marti Batres.