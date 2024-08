Reforma judicial y supermayoría de Morena mantienen nerviosos a los inversionistas internacionales, advierte Coparmex

La confirmación de la súper mayoría de Morena y aliados en la Cámara de Diputados y la inminente reforma al Poder Judicial Federal, mantiene a los inversionistas transnacionales nerviosos y pudiera desistir de traer más capitales a México, consideró el presidente de Coparmex Capítulo San Luis Potosí, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante.

El dirigente del Centro Patronal potosino afirmó que las inversiones internacionales están basadas en justicia, es decir que antes de decidir arriesgar sus capitales en otro país tienen analizan qué justicia tienen y en el caso de Estados Unidos y Canadá, al ser los socios comerciales más importantes de México con quien conforman el T-MEC, tienen todo el derecho de pronunciarse y nuestro país tiene que aprender a escucharlos y tomar en cuenta sus comentarios.

Inversionistas buscan equidad y minimizar riesgos: Coparmex

Coparmex advierte sobre los riesgos de inversión tras el turbulento entorno político

FOTO: Especial

"Lo que pide el inversionista y el ciudadano es el tema de equidad precisamente para poder invertir, para poner en orden nuestra sociedad y nuestras propias organizaciones la equidad es fundamental, es por eso que sí pudiera llegar a poner en riesgo, alguna situación de decisiones internacionales cuando hay países que no se manejan con equidad", estableció.

En ese sentido, Ortuño Díaz Infante considero que la revisión del T-MEC en el 2026 no traerá exabruptos "pues López Obrador ya no estará como presidente", indicó. En el tema de la llamada sobre representación avalada por el INE y por el Tribunal Electoral, el presidente de Coparmex en San Luis Potosí consideró que representa "un retroceso democrático" e instó a Morena y aliados a revisar los yerros del pasado para no incurrir en ellos.

El sector empresarial no es el único inconforme con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al Poder Judicial. Para el próximo domingo, 1 de septiembre, se prevé llevar a cabo una marcha nacional de trabajadores judiciales y estudiantes, cuya concentración de mayor peso tendrá lugar en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

