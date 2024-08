Abuelita fue aceptada en 1974 en la Preparatoria de la UNAM y logró concluirla 50 años después, a sus 67 años

Una abuelita consiguió terminar a los 67 años de edad, 50 años después de haber ingresado por primera vez, sus estudios de Preparatoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algo que realizó para inspirar a sus nietos. Y ahora va por más, pues buscará aplicar su pase reglamentado para estudiar una licenciatura.

La mujer, de nombre Marisela Márquez, ingresó en 1974 a la Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba por examen de admisión, algo por lo que se sintió privilegiada. Sin embargo, algunas materias como biología, álgebra y geometría analítica se le dificultaban y eso complicó su estancia, según se recoge en su historia, publicada esta semana en la Gaceta de la UNAM.

Nunca pude pasar matemáticas en la prepa; es seriada y no es posible cursar una sin aprobar la anterior. Era más difícil, te daban pocas oportunidades y nunca pasé. Me empecé a decepcionar, mis amigos se fueron y yo me quedé.