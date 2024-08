Ricardo Monreal confirma que la reforma judicial no irá en "fast track" el 1 de septiembre

Pese a que ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales y está lista para discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados, la reforma al Poder Judicial, que impulsa la 4T, no será avalada el 1 de septiembre, fecha en la que inicia la LXVI Legislatura.

Ayer, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, participó en la reunión plenaria de diputados de Morena, donde se confirmó a Ricardo Monreal como coordinador.

En el encuentro, Sheinbaum pidió tener cuidado con la etapa procesal, por lo que quedó descartado el fast track.

“Lo que la Presidenta electa ha sugerido al grupo parlamentario es que sea cuidadoso con toda la etapa procesal, que no se vulnere ninguna etapa procesal y que no se precipite, sino que observemos estrictamente la ley. Es una sugerencia que me parece correcta."