Oaxaca prohibiría canciones que violenten y denigren a las mujeres

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, planteó la posibilidad de una iniciativa de ley para prohibir las letras o canciones que hagan apología de la violencia contra las mujeres, al exponer su respeto por quienes hacen de este oficio una poesía.

“La música debe ser poesía, amorosa, cordial de convivencia de familia de naturaleza, de violencia no. Eso no nos ayuda en nada a los jóvenes a los niños inculcarles esta cultura de la violencia contra las mujeres, de machismo, eso no es correcto”, expuso.

La música debe ser amorosa, dijo el gobernador. Foto: Archivo

Recordó que en el Senado de la República, presentó en su momento una iniciativa contra los géneros musicales que incitaban o hacían apología de la violencia contra la mujer, lo que le valió críticas.

“Me hicieron entrevistas en todas partes y hasta Maluma estaba en contra mía”, ironizó el mandatario estatal quien no quitó el dedo del renglón en este tema.

En este sentido aseguró que no se está en contra de la música, sino más bien de las letras que violenten y denigren a las mujeres.

Lo anterior tras la polémica generada por el cantante de “reguetón mexa” Dani Flow luego de que las autoridades cancelaran su concierto en Oaxaca. Ante la controversia originada por las letras de sus canciones, que fueron consideradas misóginas y degradantes hacia las mujeres.

La presentación del artista estaba programada para el 31 de agosto en el estadio de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO); sin embargo, al momento no se desconoce si sigue en pie.