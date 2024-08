En contra de las extorsiones y secuestros, habitantes de San Ángel Zurumucapio se levantan en armas

Cansados de las extorsiones, secuestros y desapariciones, habitantes de la localidad de San Ángel Zurumucapio, en el municipio de Ziracuaretiro, tomaron las armas y mantienen una guardia en los accesos, apoyados por elementos de la Guardia Civil.

Durante el fin de semana, la comunidad determinó colocar barricadas hechas con arena y costales en las entradas a San Ángel Zurumucapio y sacaron las armas para evitar que los lugareños sean víctimas de los delincuentes que les habían robado la paz.

“Lo que está sucediendo es que el pueblo, los habitantes de San Ángel Zurumucapio ya estamos cansados de que grupos organizados pidan a los habitantes o los extorsionen, que haya levantamientos, inclusive ha habido desaparecidos. Varios habitantes han sido, les han pedido dinero, se los llevan les piden una cantidad para poder regresar, tienen que dar la lana, tienen que dar el dinerito eso es lo que se está dando aquí”, señaló José Luis Maximiliano Becerra, presidente del Concejo Comunal de San Ángel Zurumucapio.

Víctimas de secuestros se unen a las labores de seguridad

Mujeres, hombres jóvenes y de avanzada edad se sumaron a las labores de seguridad. Muchos de ellos, fueron víctimas directas o indirectas de secuestros.

“Ya estamos cansados de tantas cosas que nos pasan en nuestro pueblo, tantos destrozos, tantas familias que nos hacen sufrir, porque al secuestrar a una persona de nuestra familia, es un sufrimiento, un dolor muy grande, y ya hemos pasado por ahí. Ya no queremos eso, queremos el bien de nuestro pueblo y de la juventud que viene ahorita”, compartió un habitante.

Personal de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano desplegó un operativo en la zona, sin embargo, las barricadas y los pobladores se mantienen en la entrada. Ahora la gente exige que no los dejen solos a merced de los criminales.

“A las autoridades del estado les pedimos que no nos dejen solas, y que nos sigan apoyando con la seguridad del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, así como lo están haciendo el día de hoy, así queremos el apoyo, que no nos dejen y que no nos den nomás atole con el dedo sino que sigamos adelante en todo”, pidió una mujer que colabora en la preparación de alimentos para la ronda comunal.

Son cerca de 200 personas las que se han sumado a los puestos de vigilancia en los accesos de San Ángel Zurumucapio, comunidad autónoma dedicada a la siembra de aguacate, que también ha sufrido la devastación de sus bosques a manos de la delincuencia.