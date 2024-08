Six Flags México revela por qué visitantes quedaron suspendidos en el aire en juego mecánico tras lluvias en CDMX

Las fuertes lluvias en la Ciudad de México han provocado que varios aspectos de la vida se vean afectados, tal es el caso de el parque de diversiones Six Flags México que en un video que ha circulado en redes sociales se observa como un grupo de visitantes quedaron suspendidos en el aire en un juego mecánico conocido como "Sky Screamer".

A través de un comunicado la empresa explicó que el pasado 18 de agosto una intensa y repentina lluvia obligó a detener el mecanismo de varias atracciones. “Desafortunadamente, la tormenta se intensificó durante el proceso de evacuación, creando algunos momentos incómodos para nuestros visitantes”, se lee en la misiva.

Six Flags destacó que la situación formó parte de los protocolos establecidos por el fabricante de la atracción. Por fortuna no hubo heridos en el sitio, únicamente quedó como un video viral de redes sociales como unas imágenes impactantes que se han difundido en Facebook y Twitter.

Usuarios de redes sociales rompieron el silencio y detallaron los momentos que se vivieron en las alturas, cuando el juego mecánico "Sky Screamer" quedó detenido y varias personas permanecieron suspendidas en el aire. “Six Flags va a terminar como la Feria de Chapultepec”, escribió un usuario de X.

“¡Ese es el único juego al que no volveré a subirme en mi vida! Solo tienes una barra de metal delgado para protegerte. No me puedo imaginar lo que sintió esa gente quedándose parada ahí por ese tiempo”, agregó una usuaria en Instagram