Olimpiadas de Oro en Tepic más de 500 abuelitos demuestran que no hay edad, ni límites para brillar

Con la asistencia de más de 500 abuelitas y abuelitos, se llevaron a cabo las Olimpiadas de Oro en el Parque La Loma de Tepic, organizadas por el Sistema DIF Nayarit, bajo la supervisión y dirección de la doctora Beatriz Estrada, titular de la institución.

Con actividades como caminatas de 100 y 200 metros, competencias de ajedrez, dominó, danzón, baile folclórico, canto y poesía, las y los abuelitos dieron lo mejor de sí en cada prueba, mostrando no solo su habilidad, sino también su espíritu incansable.

Sigue leyendo:

Trabajadores del Poder Judicial en Nayarit forman una cadena humana, piden reunión con el Congreso

Los niños están en riesgo en internet: consejos de la Policía Cibernética para proteger a tus hijos

Tuvieron diversas actividades. FOTO: Chary Cambero

Los abuelitos quieren seguir aportando a la sociedad

La funcionaria indicó que se le colocó el nombre de Olimpiadas de Oro, debido a que las personas de la tercera edad generan un impacto positivo en la sociedad y tienen deseos de seguir siendo activos y productivos. Para ellos, indicó, no hay barrera que valga.

Las personas demostraron que para ellos no hay límites. FOTO: Chary Cambero

“Nos están demostrando ahorita de que no hay límites para vivir la vida, la etapa que nos está correspondiendo en estos momentos. Así es que de verdad, yo quiero felicitarlos y quiero agradecer mucho al gobernador del estado, porque siempre ha estado preocupado por la atención, porque sea otorgado el respeto y la dignidad que todos ustedes merecen”, puntualizó la doctora Beatriz Estrada.

Estos eventos impulsan a las personas de la tercera edad

Eventos como las Olimpiadas de Oro son fundamentales para promover la actividad física y mental en las personas adultas mayores, y un recordatorio de que mantenerse activos es clave para una vida plena y saludable.

La funcionaria agradeció a las personas por sumarse a las actividades. FOTO: Chary Cambero.

“Una cosa preciosa, que veo a mis compañeras de edad arregladas y eso me llena de orgullo, porque el hecho de que estemos adultas, no todos llegamos y ahora los que estamos, me da gusto verlos arreglados y que participen en estos eventos. Me hace sentir muy feliz y agradezco a Dios y a todos los que me dan la mano porque eso me rejuvenece y me olvido de mi vejez. Un agradecimiento a la doctora Beatriz porque hace que vivamos aquellos años jóvenes y lo que nos recrea en la vida es el futuro y el presente”.