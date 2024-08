Elecciones de Venezuela: AMLO tacha de imprudente a Anthony Blinken por reconocer triunfo de la oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador tachó como un acto de imprudencia que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, haya reconocido el triunfo del candidato opositor, Edmundo González, en las elecciones de Venezuela el pasado 28 de julio.

Fue durante la mañanera de este viernes cuando el mandatario federal llamara a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo mientras las autoridades electorales dan a conocer los resultados de la elección, ya que ningún gobierno está autorizado de emitir un fallo dando ganador o perdedor a un candidato.

Sigue leyendo:

México, Brasil y Colombia presionan a Nicolás Maduro

Un tribunal ruso prolonga el arresto de un periodista norteamericano acusado de espionaje

AMLO hace un llamado a evitar el intervencionismo en Venezuela

“Eso es lo que nosotros pensamos y hacemos un llamado respetuoso a todos los gobiernos para que no haya intervencionismo. Ningún gobierno está autorizado, no es legal, ¿no es legítimo el emitir un fallo dando perdedor o ganador a un candidato de otro país? ¿Qué es eso? Si no hay un gobierno del mundo, eso no tiene que ver con la democracia, ni con el respeto a la independencia, a la libertad, a la soberanía de los pueblos… No sé si puede agravar, pero no ayuda a resolver las cosas. Lo digo con todo respeto. Es una imprudencia”, expuso.

El canciller de Venezuela acusó Blinken de participar en un golpe de estado

FOTO: Especial

Al cuestionarlo sobre las llamadas que tuvo con sus homólogos Lula da Silva y Gustavo Petro, indicó que ya hubo un acuerdo con el cual se evitará la violencia luego de las elecciones de venezolanas y apuntó que es importante que frente al hecho es importante actuar con prudencia para esperar los resultados finales que serán emitidos por las autoridades electorales de dicho país.

“Creo que hubo acuerdo en que lo más importante es evitar la violencia nosotros insistimos mucho se coincidió el estrés sostenemos que hay que evitar la violencia por así Incluso en el comunicado se habla de actuar con prudencia con mucho cuidado y esperar el resultado de las autoridades electorales dicho de otra manera aunque no quede escrito que no haya muchas movilizaciones y que se cuide las protestas y de manera pacífica para evitar la confrontación”, expresó.

edg