¿Qué pasó en la Línea 3 del Metro hoy, lunes 19 de agosto?

Esta mañana de lunes 19 de agosto se presenta gran afluencia en la línea 3 del Metro que recorre de Indios Verdes a Universidad. Por medio de redes sociales, usuarios de la red de transporte denunciaron que había una gran concentración de personas en los andenes y el lento avance de los trenes.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo Metro respondió a través de sus redes sociales en donde informó que debido al retiro de un tren para su revisión el servicio es lento. “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, luego de realizar el retiro de un tren para revisión. Respeta la línea de seguridad y sigue las indicaciones del personal del Sistema”.

Saturada la Línea 3 del Metro. Foto:

@Gerardo93335720

“Nos bajaron en potrero, no pueden revisar sus trenes”, “18 minutos esperando llega”, “Qué onda con la línea 3 llevamos casi 30 minutos en Balderas”, “Qué pasa en la línea 3??? No ha pasado tren en 15 min”, “para variar la Línea3 parada”, “dirección Universidad no avanza para nada”, “qué pasa en línea 3 dirección Universidad”, “Qué pasa que no avanzamos de estación Hospital General”, son algunos de los mensajes expresados a través de la cuenta X.

Línea 9 del Metro hoy 19 de agosto

Sin embargo, no solo en la Línea 3 se están presentando problemas, ya que en la Línea 9 también los usuarios denunciaron por la misma red social caos en esa red de transporte.

Ante ello, el sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que la marcha de los trenes en la línea café sería lenta porque el personal del sistema se encontraba realizando una revisión en zona de vías, “en breve se normalizará el servicio. Permite el libre cierre de puertas y respeta la línea de seguridad”, aseveró.