Javier Corral permanece en equipo de Sheinbaum

Manzanillo, Colima.- Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa, indicó que Javier Corral —expanista, virtual senador electo por Morena, yacusado de peculado por la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua— se mantiene en su equipo ya que es una venganza la persecución en su contra.

En entrevista tras la Inauguración del acueducto Armería-Manzanillo, señaló que en algunas giras viajará con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este miércoles, agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en un restaurante de la Ciudad de México. Sin embargo, lo impidió y rescató el encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara.

Seguir leyendo:

AMLO revela las intenciones por las que intentan "impedir" que Javier Corral llegue al Senado

Ulises Lara: “Yo no rescaté a Javier Corral, toda mi acción fue conforme a la ley”

Sheinbaum respalda a Javier Corral tras detención en CDMX

—¿Ya va a dejar los aviones comerciales, ya va a volar con el presidente, cómo será la logística?, se le cuestionó a Sheinbaum Pardo.

—Nada más en estas ocasiones que está muy lejos y está en un lugar a otro y no vamos a alcanzar, pero espere para ser presidenta electa, acotó.

-¿No se sale de equipo Javier Corral?, se le preguntó.

-No, no hay por qué, no tiene porque salirse del equipo y es un senador de Morena, dijo.

-¿qué le parece esta persecución, no es persecución?, se le insistió.

-Es una persecución justamente, no tiene una base; es un asunto se venganza, enfatizó.

Sheinbaum agrade por entrega de constancia de mayoría

En su discurso, la doctora Sheinbaum Pardo agradeció al pueblo ta que por su apoyo este jueves recibió la constancia como presidenta electa.

Acompañada del presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa la doctora Beatriz Gutiérrez, recordó que después en el festejo refrendó que es tiempo de transformación, de mujeres, además de que continuarán los programas de bienestar.

Destacó que López Obrador es el mejor presidente de la historia con quien se cierra el ciclo, además de que es su maestro.

“No hay nadie en la historia, lo dije ayer, que salga de la presidencia con el amor y la popularidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso, ya ven que nuestros adversarios quieren que tomemos distancia, que digamos que hay diferencias. Yo digo y siempre voy a decir, ha sido, es y será un honor estar con Obrador. Con orgullo”, enfatizó.

La presidenta electa recalcó los principios de la 4T y la política humanista porque da resultados apoyando al que menos tiene, “entonces le va bien a todo México cuando se apoya al que se ha dejado atrás, entonces tenemos una economía creciente, una economía que da para todos y para todas. Por eso, vamos a gobernar por humanismo, por convicción, pero además da resultados”, apuntó.

“Ese principio básico de la democracia. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Vamos a gobernar con esos principios a partir del 1 de octubre. Tenemos un buen maestro, el presidente López Obrador”, apuntó.

Resaltó que su victoria es producto de la lucha de las mujeres.

“Llegamos todas las mujeres de México. Es un reconocimiento del pueblo de México a las madres, a las tías, a las hijas, a las abuelas, a las bisabuelas. Y por eso sepan que llevamos en el corazón, en la mente, en el pensamiento nuestro espíritu de mujer y nuestro espíritu de transformación. Y que por eso decimos, decimos siempre que llevamos en el corazón los principios de nuestro movimiento. No mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo de Colima ni al pueblo de México. ¡Que viva el Presidente López Obrador! ¡Que viva Colima! ¡Que viva México!”, manifestó.