Motociclistas bajo la mira en Tampico: Vialidad despliega un operativo para evitar accidentes

Ante el incremento de accidentes vehiculares entre motocicletas y automóviles, el Ayuntamiento de Tampico impondrá una mayor vigilancia por medio de una presencia estrecha de elementos de seguridad en cada crucero y avenida importante, así lo dio a conocer el regidor Edgar Treviño Martínez.

El funcionario destacó que las colisiones suceden cuando los conductores no respetan los límites de velocidad, por lo que se buscará que los elementos de Vialidad estén en el lugar correcto para hacer cumplir el Reglamento de Tránsito.

Advirtió que los choferes deben ser igualmente responsables al momento de manejar las unidades, para no ser parte de estas estadísticas fatales.

Sigue leyendo:

Claudia Sheinbaum recibe el respaldo de la clase política de Tamaulipas

Quedan a deber los Cabildos de Torreón y Matamoros en transparencia: Regidor MX Laguna

Las autoridades piden a los conductores tener mesura con la velocidad. FOTO: Archivo.

El regreso a clases complicará el tránsito en Tampico

Alertó sobre el reinicio de las clases escolares a finales del mes de agosto, ya que se prevé que esto aumente el flujo de unidades en las principales avenidas, situación que traerá tránsito lento en diversas arterias.

"No sólo de motociclistas ha aumentado el número de accidentes, sí hemos visto los accidentes de motos, hasta fatales, como es el caso del joven de la Laguna del Carpintero, pero si estas estadísticas marcan todo es por el exceso de velocidad, que no respetan el Reglamento (de Tránsito), que no respetan los discos donde marca el límite de velocidad y todo ello en esta época vacacional ha incrementado hasta el 100 por ciento, diario", precisó.

Los accidentes han aumentado, debido a las condiciones de sus vehículos, los motociclistas son más vulnerables. FOTO: Archivo.

Piden la cooperación de los motociclistas para evitar daños

El funcionario recordó que la institución realizó una campaña para exhortar a la gente a moderar su velocidad en los automotores, pero al final el asunto depende tanto de las autoridades como de los conductores.

"Hay que trabajarlo juntos sociedad y gobierno, respetando el índice de velocidad, el Reglamento de Tránsito y siendo responsables al momento de manejar", completó.

Finalmente, llamó a los todos los coferes a tomar su tiempo para no andar a las prisas o con retardos que vengan a provocar accidentes en la ciudad o cerca de donde se ubican los planteles educativos.