Javier Corral acusa de persecución política tras intento de detención en restaurante en la CDMX

Javier Corral informó que presentó una denuncia en contra de Maru Campos Galván, gobernadora de Chihuahua pues señala que lo intentaron detener “artera y arbitrariamente”, pues cualquier detención sin la autorización de autoridades de Ciudad de México se trataría de una privación ilegal de su libertad.

Y es que, ayer 14 de agosto agentes de la Fiscalía Anticorrupción del estado de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en el restaurante Gin Gin, ubicado en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc de la capital. Ahí, tras identificarse, los agentes le mostraron la orden de aprehensión en su contra, librada el 9 de agosto pasado, dentro de la causa penal 3050/2024. Sin embargo, no lograron aprehenderlo ya que al lugar se presentó Ulises Lara, encargado de despacho en la Fiscalía de la Ciudad de México, quien informó que no iban a colaborar con las autoridades de Chihuahua.

Javier Corral en el restaurante Gin Gin. Foto: @Carloszup

¿Qué respondió Javier Corral sobre su intento de detención?

Por lo anterior, esta mañana el ex gobernador a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, enumeró cinco puntos en donde acusa de una persecución política en su contra y niega los actos de corrupción que le imputa la actual gobernadora de Chihuahua. En la misiva señaló:

1. He presentado una denuncia en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, del titular de la Fiscalía Anticorrupción estatal, Luis Abelardo Valenzuela Holguin y/o quién o quienes resulten responsables por haber ordenado y ejecutado conductas posiblemente constitutivas de los delitos de Abuso de Autoridad, Privación Ilegal de la Libertad en grado de tentativa y lo que resulte.

Momento en que la Fiscalía de Chihuahua intenta detener a Javier Corral. Foto: @cardonamex

2. Las autoridades del Estado de Chihuahua buscaron detenerme artera y arbitrariamente, fuera de todo cauce legal, pues no contaban con la autorización prevista por la fracción V de la Disposición Décimo Segunda del Convenio de Colaboración celebrado entre las fiscalías del país. 3. En virtud de que cualquier detención por autoridades ajenas a la Ciudad de México sin la autorización correspondiente es una privación ilegal de la libertad, y para interrumpir la comisión de los delitos en mi contra que estaba teniendo lugar, personal de la Fiscalía de la Ciudad de México intervino para salvaguardar mi integridad física, libertad y derechos. Reconozco el actuar conforme a Derecho de las autoridades de esta Ciudad.

4. No he cometido delito alguno y así lo demostraría si se me permitiera defenderme en libertad, como es mi derecho, y si en Chihuahua las instituciones del sistema de justicia no estuvieran cooptadas por la gobernadora, quien a su vez se encuentra sometida bajo control y chantaje de César Duarte Jáquez y Manlio Fabio Beltrones. Queda claro que esto se trata de una persecución política en mi contra, se me acusa de corrupción por haberla combatido.

5. En efecto, en mis funciones como gobernador del Estado de Chihuahua siempre actué en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Particularmente, emprendí un combate en contra de la corrupción de la actual gobernadora quien incluso estuvo vinculada a proceso, y de su red de complicidades político-criminales. Son estos oscuros intereses los que ahora me persiguen. Seguiré compartiéndoles más información a lo largo del día.