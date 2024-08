Exponen en redes sociales a hombre que presuntamente quema vivos a perritos en Edomex

En redes sociales circula el video en que una mujer increpa a un hombre en situación de calle del municipio Mexicaltzingo, en el Estado de México, que presuntamente golpea, viola y quema vivos a perritos de la calle. Al parecer ha sido denunciado ante las autoridades municipales, pero no se ha hecho nada para evitar que continúe maltratando y asesinado animales.

De acuerdo con la cuenta Qué poca madre en X, el sujeto padece de problemas mentales y además de violentar a perritos callejeros, también ha atentado contra la vida de algunas personas. "Les estás golpeando, los violas y los echas a la lumbre", le grita la persona que graba al indigente, quien se encuentra en cuclillas acariciando a un cachorrito.

Causa indignación en redes sociales

En el clip de denuncia, la mujer le dice al hombre que lo que hace con los lomitos es delito e irá a la cárcel, mientras el individuo al que acusa tiene amarrado con un lazo a uno de los cachorros y a otro lo carga en sus brazos. Este video ha causado indignación entre los internautas, quienes cuestionan que la personas que grabó no le haya quitado los perritos al presunto maltratador.

"De verdad yo no entiendo como pueden grabarlo y no hacer nada después? Yo no podría mantener la calma después de escuchar los llantos de un animalito", "Que tenemos que hacer @SarayBenitezEsp o solo para pedir votos se aparecen!!! Queremos que se haga justicia", "Recuerden que es un enfermo mental, es como si te enojaras con un diabético porque se despierta en las noches a orinar, mejor lo llevas y le das tratamiento, es indignante lo que hace, hay que ayudar pronto, no entiende su entorno", escribieron algunos usuarios de X.

Denuncia el maltrato animal

Aquellas personas que viven en el Estado de México y requieran hacer una denuncia de maltrato animal, pueden hacer en el teléfono (722) 2-13-54-56 de la Subprocuraduría de Protección y Bienestar Animal, así como en su correo subfauna@yahoo.com.mx, así como en línea en el siguiente enlace https://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/dencma/.

Asimismo, en ECOTEL, Sistema de Atención a la Denuncia Ciudadana, al número telefónico (800) 2-32-08-35 y (722) 2-19-26-61 o en el correo ecotel@edomex.gob.mx.