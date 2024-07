Muere turista ahogado tras caer de embarcación en Cozumel

Un turista nacional murió ayer por noche al ahogarse tras caer al mar desde una embarcación mientras regresaba de un paseo en la zona conocida como “El Cielo”.

Según los primeros informes, el turista no llevaba puesto el chaleco salvavidas y los tripulantes no notaron su caída, ya que el retorno ocurría casi de noche. Se informó extraoficialmente que la embarcación, llamada “Tortuga Carey”, no contaba con luces de búsqueda nocturna, lo que dificultó localizar a la víctima en el agua.

El cuerpo del hombre fue llevado a la Marina Cozumel, donde pidieron el auxilio de una ambulancia, sin embargo, el turista ya no tenía signos vitales.

Marineros de la zona aseguran que los tours que salen por la tarde y que regresan prácticamente por la noche son riesgosos, ya que la mayoría de las veces los turistas vienen alcoholizados y se niegan a utilizar los chalecos salvavidas.