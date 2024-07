AMLO señala que no cederá a chantajes por construcción del Tren Interurbano

Ante la inconformidad de vecinos del Estado de México que aún están en contra del paso del Tren Interurbano que conectará a la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que seguirán trabajando sin estar sometidos a chantajes, además de que “no estoy urgido de estar inaugurando”.

“Yo quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie, si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque si no, no dejan pasar el tren pues ahí se la dejamos de tarea. Le pido a la próxima presidenta (Claudia Sheinbaum). Yo no ando pues urgido de estar inaugurando, nadie está obligado a lo imposible, decía el presidente (Benito) Juárez”, manifestó.

Vecinos de Tultepec han protestado en contra de la construcción de vialidades para el AIFA. Foto: Especial

A pregunta expresa sobre la protesta de vecinos del municipio de Tultepec para la construcción de vialidades para el AIFA, López Obrador declaró que se está trabajando en obras de mitigación.

Dijo que la gobernadora del estado de México, Delfina Gómez, atenderá las inquietudes de los vecinos.

“Sigue habiendo inconformidad de un grupo y que en algunos casos no tiene razón. Por ejemplo de que no quieren que haya un confinamiento del Tren, y que quiere que quiere la vía como carretera, como camino y eso no se puede, es muy riesgoso, y se hizo un paso a desnivel, pero nada más que se hizo a 200 metros y no quieren utilizar el paso a desnivel para vehículos, me estoy refiriendo, no peatonal”, dijo.

Explicó que no se pude estar haciendo un paso a desnivel por cada calle como demandan los vecinos.

“Hay otros, que no es este caso que estás planteando pero hay otros que lo hacen para sacar raja porque saben que es una obra que nos importa terminar”, indicó.

