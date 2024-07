Se investigará ataque contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el ataque contra Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y diputado federal electo por el PRI-PAN-PRD

En la conferencia de prensa matutina, dijo que se investigará el caso del líder moral del Partido Sinaloense. Cuén Ojeda falleció en Culiacán, Sinaloa, mientras era atendido tras un ataque a balazos.

Sigue leyendo:

Mayo Zambada: 5 corridos progresivos y alterados que hablan del líder del Cartel de Sinaloa

Cártel de Sinaloa: Capturas debilitan la estructura

Héctor Melesio Cuén fue asesinado en Sinaloa Foto: Especial

Lamenta asesinato de diputado electo del PRI-PAN-PRD

A pregunta expresa, López Obrador señaló: “Nos enteramos en la mañana de este caso, muy lamentable, sí está confirmado el asesinato del exrector de la Universidad de Sinaloa, pero también diputado electo por un distrito de Sinaloa”.

“Se está solicitando información, yo expreso mi pésame a sus familiares, a sus amigos, a los alumnos y maestros de la Universidad de Sinaloa, a los militantes de su partido, porque era dirigente de una organización política, y vamos a investigar cómo se dieron los hechos. No tenemos mucha información porque parece que fue anoche, ya tarde, pero vamos a informar el día de hoy”; afirmó.

Descarta tensión con padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se registren tensiones este lunes durante el encuentro que sostendrá con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, además de que si es necesario pagará su “cuota de humillación”.

En la mañanera, recalcó que si se acusa al Ejército de estar vinculados con la desaparición de los jóvenes se presenten pruebas. Enfatizó que lo importante es conocer el paradero de los normalistas.

Dará seguimiento al caso de los 43 normalistas Foto: Especial

“Lo que más nos importa, encontrarlos, lo que más nos importa a todos es saber dónde están, hay en la cárcel más de 100, tenemos en la cárcel 2 generales, o que salieron pero que siguen juzgados, 20 soldados, policías, más de 100 y estamos investigando. Pero lo más importante es saber dónde están los jóvenes”, puntualizó.

López Obrador dijo que la carta que se difundió de los padre y madres de lo 43 —en donde le dice que les ha mentido, engañado y traicionado, y que el informe es muy confuso, repleto de inconsistencias y descalificaciones— en realidad es de una organización pro zapatista.as

“Y que ellos se iban a sacar hoy un comunicado, una documento, de todas maneras están tanto está organización zapatista como los padres, más que nadie los padres tienen todo el derecho de manifestarse y de inconformarse. Yo tengo que pagar mi cuota de humillación si es necesario”, dijo

-¿No provocaría una tensión, un ambiente más denso justamente y tomando en cuenta que será esta reunión en breve?, se le cuestionó.

-No, no, no, no, no, tenemos que hablar con la verdad. Y yo creo que distorsionaron los hechos, acotó.

El titular del Ejecutivo Federal dijo que por una serie de factores se ha dificultado encontrar a los normalistas

Añadió de que la periodista Anabel Hernández “creo que es informante de la DEA”.

DRV/TJM