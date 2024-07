Gánale a la CFE con estos 4 tips para que tú recibo de la luz salga hasta 50% más barato

Hay dos cosas que son seguras para todos los mexicanos: a todos les llegará la muerte y en algún momento todos pagarán impuestos. De estos últimos, uno de los que más temor causa bimestralmente es el recibo de la luz, emitido por la Comisión Federal de Electricidad.

No todas son malas noticias, debido a que hay diversas estrategias con las cuales se puede lograr que la tarifa de suministro llegue hasta 50 por ciento más baja de lo convencional. Para tal efecto, es necesario conocer los siguientes consejos.

Evita cargos elevados en tu tarifa de luz. Créditos: Archivo.

Debes conocer cuándo son tus fechas de pago

Antes de conocer este truco que se puede aplicar en el estado de Yucatán, es necesario que los consumidores tengan bien establecido cuándo son sus fechas de pago, ya que de no realizar este proceso en los tiempos establecidos, puede ocasionar que inclusive se presente una multa.

El no realizar la liquidación de la deuda a tiempo puede significar tener que pagar una tarifa de reconexión, lo cual tiene un costo adicional. En el caso de la entidad, este puede superar los 100 pesos.

¿Cómo conseguir una tarifa más barata en el recibo de luz?

Estas recomendaciones son aprobadas por al CFE. Créditos: Archivo

De acuerdo con información proporcionada por la misma Comisión Federal de Energía, una manera simple para reducir el consumo eléctrico, pagar menos en el recibo y evitar la acumulación de gases de efecto invernadero es limitar el uso de este recurso no renovable.

1. Desenchufa las cosas que no uses

Dejar conectado aparatos, aunque no se estén cargando, es una fuente de escape de la energía. Créditos: Archivo.

Para esto, la institución recomienda desenchufar herramientas electrónicas que no se estén usando. En el caso de dispositivos móviles, es necesario cargarlos y no dejarlos enchufados. Esto incluye evitar dejar conectados cargadores, aunque estos no estén emitiendo energía a una tableta, celular, laptop, etc.

2. Activa los modos de ahorro de energía

Bajar el brillo de la pantalla ayuda con el ahorro en el recibo. Créditos: Archivo.

Además de esto, la CFE sugiere a la población que cuando sus dispositivos estén con su batería al 100 por ciento, activen la opciones de ahorro de energía, sobre todo cuando no están en uso, esto permitirá que operen con la mínima electricidad posible. Reducir el brillo de las pantallas también hace maravillas.

3. No tengas electrodomésticos en lugares con calor

Estos electrodomésticos aumentan su consumo de energía con el calor. FOTO: Archivo.

En el caso de los refrigeradores y microondas, no deben ser colocados en lugares donde hay fuentes de calor intensa. Si hay algún punto donde se concentre la temperatura, donde lleguen los rayos de sol o inclusive esté cerca algún aire acondicionado, lo mejor es moverlo.

4. Usa focos ahorradores

Los focos de luz led son mejores que las bombillas convencionales. Créditos: Archivo.

Una de las recomendaciones más importantes es comprobar que no haya fugas eléctricas y sustituir los focos incandescentes por focos leds, con esto la Comisión Federal de Electricidad señala que podrías ahorrar hasta un 50 por ciento en tu próximo recibo.