Continúa cierre de Arco Norte por parte de ejidatarios, amagan con volar puente

Durante toda la jornada y por segundo día consecutivo, decenas de campesinos originarios de Hidalgo, Estado de México y Tlaxcala bloquean el Arco Norte a la altura del kilómetro 189 en demanda por el pago por las tierras que les fueron expropiadas para realizar esta vía.

Con palos, piedras y llantas, los ejidatarios retomaron las protestas luego de señalar que las autoridades no han cumplido con el compromiso de completar el pago por las tierras, lucha en la que llevan más de 18 años.

De acuerdo con los comuneros, la autoridad federal había acordado saldar la deuda que tiene con ellos el pasado 20 de julio, pero los recursos no fueron entregados, por lo que resolvieron volver a bloquear la vía a la altura de Tulancingo, impidiendo el tránsito a Puebla y Tlaxcala.

Derivado de ello, decenas de vehículos han quedado varados por el bloqueo, generando filas que superan el medio kilómetro de longitud y gran molestia entre los automovilistas que circulan por la zona.

Amagan con derrumbar puente

En caso de no obtener la respuesta que esperan de parte del gobierno federal, los ejidatarios anunciaron que tomarán medidas aún más drásticas, como la de volar el puente que se encuentra en Santa María Actipac, en el Estado de México.

“Si el gobierno no viene, peor para él, ya tomaremos las medidas, lo que habíamos dicho de quitar un puente para no desgastarnos y no tener que venir diario a bloquear”, indicó ante medios de comunicación locales un ejidatario, quien se identificó como Antonio Camargo.

Desde la gerencia del Arco Norte indican como opciones para evitar el bloqueo salir por la caseta de Pachuca si se hace el traslado hacia San Martín Texmelucan, mientras que si se viaja hacia Atlacomulco, la opción es salir en la caseta de Tulancingo.