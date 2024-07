Dos fórmulas buscan presidencia del PRI

Al llevarse a cabo la jornada de registro para participar en el proceso interno de elección de las personas titulares de la Presidencia y la Secretaría General del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), para el periodo estatutario 2024-2028, Lorena Piñón Rivera y Cuauhtémoc Betanzos, fueron la primera fórmula en inscribirse, seguidos por Alejandro Moreno y Carolina Viggiano.

En la sede nacional del tricolor, entregaron por separado sus documentos a la Comisión Nacional de Procesos Internos, que encabeza Pablo Angulo Briceño.

Tras el registro de su fórmula, la diputada federal Lorena Piñón Rivera advirtió que en el PRI no hay espacio para “vacas sagradas o iluminados”, sostuvo que “el traje de terciopelo para nuestros cuadros distinguidos, ya no existe” y advirtió que “el priismo de infantería no se raja”.

Señaló que “es momento de reinventarnos y de conectar con nuestras bases”, toda vez que “este es el momento de la Revolución y de la renovación”. Para ello, dijo que es vital la unidad, ya que “solo unidos podemos lograr el cambio que México necesita”.

Por su parte, luego de entregar la totalidad de la documentación requerida para su registro, Alejandro Moreno propuso hacer cumplir los resolutivos de la XXIV Asamblea Nacional del PRI y poner en marcha los foros respectivos, “para impulsar la reforma más profunda del partido”.

En el salón “Alfonso Reyes” de la sede priista, aseguró que “mientras haya causas por qué luchar, jamás nos vamos a rendir”. Queremos un PRI, dijo, con la capacidad de cambiar y reinventarse, por lo que “tenemos que cambiar, para volver a ser alternativa política”.

Reconoció que el tricolor enfrenta una crisis, “como todos los partidos políticos en el mundo”, pero destacó que “el PRI está firme y de pie, y vamos a regresar y a volver a ganar”. Consideró que “no es el momento para replegarnos” y llamó a “nunca echarnos para atrás, aunque se vea el camino muy complicado”.

Esta generación, recalcó, no puede cargar los errores de otros, que son lacayos del gobierno. Convocó a defender a todo el sistema judicial y anunció que el PRI presentará su propuesta sobre este tema, “porque jamás vamos a apoyar la reforma del gobierno”.