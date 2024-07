Zacatecas inicia blindaje carretero durante la temporada de vacaciones

Este jueves inició un blindaje carretero en Zacatecas con motivo de la temporada vacacional y para proteger a los paisanos migrantes que año con año aprovechan la temporada de descanso para regresar a su tierra.

Dentro de este operativo, se ha contemplado un patrullaje especial en la frontera sur con Aguascalientes, luego del aumento exponencial que ha tenido la vecina entidad en los índices de violencia, así lo expresó el gobernador David Monreal Ávila:

“Lamentablemente para Aguascalientes ha aumentado la inseguridad como en el 400 por ciento (...) y que ahora es al revés, nos está causando problemas a nosotros porque vienen a pegar acá o algo pero no lo vamos a permitir, no lo deseamos para ningún estado, pero esto prueba lo que yo en el pasado les decía, el asunto de la delincuencia no es un asunto de delimitación, si es territorial pero es global”, expresó el mandatario estatal, quien ofreció a la vecina entidad todo el apoyo y solidaridad.

David Monreal detalla operativo en Zacatecas Foto: Especial

Combate a grupos delictivos

Para reforzar la infraestructura de seguridad pública, Zacatecas compró una de las aeronaves tácticas con los mayores avances tecnológicos para combatir a los grupos delictivos, aún se está en espera de fecha para la entrega de este helicóptero:

“Y acabamos de comprar pero estoy en espera de que llegue, pero ya compramos un (helicóptero) Black Hawk, y en este estado con todas las de la ley, no es como otros, en todo el país solo dos estados más tienen este tipo de tecnología y equipo que es Jalisco y Nuevo León pero nosotros todo apegado y ya estamos por recibirlo”, adelantó el gobernador Monreal Ávila.

Foto: Especial

El día de mañana viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Zacatecas, evento que el gobernador aprovechará para solicitarle diferentes apoyos, entre ellos, hacia la infraestructura carretera y de movilidad en la zona metropolitana.

