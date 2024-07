AMLO: es prioridad tener un sistema de salud de primera

El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es una prioridad establecer un sistema de salud en beneficio de todos los mexicanos. En el marco de la presentación “El Pulso de la Salud”, dijo que se trabaja para que haya médicos en casi 12 mil centros de salud de lunes a domingo.

“De que funcionen bien los centros de salud, los hospitales, que no falten los medicamentos, que no falten los médicos generales, especialistas, que tengamos un sistema de salud de primera como lo merece el pueblo de México y que se garantice el derecho a la salud”, remarcó.

Sigue leyendo:

Siguen las giras juntos de Sheinbaum y AMLO

VIDEO: AMLO se reúne con el presidente del Episcopado

Dijo que será un sistema de salud gratuito. Foto: Presidencia

AMLO asegura que será un sistema de salud gratuito

López Obrador dijo que será un sistema de salud gratuito para los mexicanos sin cuotas de recuperación y con todas las medicinas sin el llamado cuadro básico.

“Un sistema de salud público, es decir, que no se cobre, se están quitando todas las cajas registradoras, no hay pago por los servicios de salud ni por medicinas. Las famosas, se llamaban cuotas de recuperación desaparecen, es gratuidad, es el derecho que tenemos todos a ser atendidos, a que nos hagan estudios, intervenciones quirúrgicas, si lo necesitamos y que no se pague absolutamente nada.

“En el caso de los medicamentos, hacer a un lado del famoso, también de otras épocas, cuadro básico, esto sí, pero esto no, en este caso es todas las medicinas que se requieren y eso es lo que estamos haciendo”, apuntó.

El presidente López Obrador señaló que con el programa IMSS-Bienestar se atiende atender a quienes no tienen seguridad social y que corresponde a la mitad de la población y en términos generales gente con menos recursos económico. Agradeció de nueva cuenta al gobierno de Cuba porque está enviado médicos especialistas.

BRC