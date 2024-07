Estos son los requisitos que deben cumplir los clientes de Banamex para exigir devolución de dinero por su tarjeta de débito

Si eres víctima de un fraude o de cargos que no reconoces en tu tarjeta de débito, puedes solicitar la devolución del importe. Para quienes son clientes de Banamex deben conocer cómo proceder para recuperar la suma sustraida a través de compras o transacciones desconocidas por el titular. Vale aclarar que la entidad bancaria siempre devuelve el dinero que se perdió en estas transacciones, siempre y cuando cumplan con el trámite requerido para llevar a cabo esta acción y recuperar sus fondos.

En el caso que no reconozcas un cargo a tu tarjeta de débito, puedes solicitar el reembolso. Para ello debes realizar un trámite para que te sea devuelto. Banamex junto con la Condusef busca combatir los abusos y delitos de los que puedan ser víctimas los clientes con su plástico. Es importante señalar que este organismo es el encargado de vigilar que se te devuelva el importe perdido siempre que cumplas con el trámite requerido para llevar a cabo la reposición de todos los fondos que hayan sido desviados o sustraídos.

Si eres víctima de fraude bancario puedes solicitar la devolución de tu dinero a través de un procedimiento. Fuente: Pinterest

Este es el procedimiento para recuperar el dinero sustraído de tu tarjeta de débito

Los clientes de Banamex que hayan sido víctimas de fraude o estafa con su tarjeta de débito deben conocer cuál es el procedimiento establecido por la entidad bancaria para su devolución. Vale mencionar que ello está sujeto a ciertas reglas de la institución financiera pero siempre, deberán estar dentro del marco legal y no afectar los intereses de sus usuarios con tarjeta de débito, como bloqueos o congelar sus recursos.

De acuerdo con lo publicado en la página web de Banamex el procedimiento para solicitar la devolución del dinero sustraído a tu tarjeta de débito requiere de ciertos pasos:

1- Detecta los cargos no reconocidos: Anota el número de compra o el número de orden, el producto y la tienda que presuntamente realizó el cargo que tú no autorizaste.

2- Cancela o apaga tu tarjeta: En algunos casos, los bancos te dan una tarjeta digital, que puedes usar para realizar compras en línea y puedes apagarla o suspenderla de manera temporal o permanente desde la app de tu banco.

3- Si el cargo que detectaste fue directo a tu tarjeta física, llama a la línea de atención al cliente de tu banco y cancélala. Con esto evitarás que se pueda seguir utilizando y adquieras más cargos que tú no hayas realizado.

4- Reporta los cargos: Ya que has llamado a la Línea de Atención a Clientes, dile al operador que has detectado compras o cargos que tú no realizaste, dale a conocer el número de compra o de orden. Al realizar este proceso, el banco deberá darte un acuse de recibo con folio, fecha y hora de recepción, el cual debes conservar para cualquier aclaración.

5- Verifica el reembolso de tu dinero: De acuerdo con la Condusef, el banco está obligado a realizar el reembolso de tu dinero en las 48 horas posteriores al reporte que realizaste. Sin embargo, la institución deberá continuar con la investigación de dicha compra, la cual puede tardar entre 45 y 90 días. Si pasado este periodo de tiempo, el banco no se comunica contigo para dar un dictamen o realizar alguna aclaración, significa que tu reporte procedió sin algún problema.

Condusef busca combatir los abusos y delitos de los que puedan ser víctimas los clientes con su tarjeta de débito. Fuente: Pinterest

En caso de que no recibas la atención adecuada por parte de Banamex luego de cumplir con este trámite al reportar un cargo no reconocido en tu tarjeta de débito, puedes comunicarte con la CONDUSEF para recibir orientación. Las vías de comunicación son: número de teléfono 55 53 400 999, o en línea: www.condusef.gob.mx.