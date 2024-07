VIDEO: captan el IMPACTANTE ojo del huracán Beryl categoría 4, alarma a los meteorólogos

Meteorólogos han alertado por el poderoso huracán Beryl, el cual ya alcanzó la categoría 4 y es el primero en conseguirlo durante la temporada de huracanes del océano Atlántico. Los expertos alarman que este fenómeno podría ser uno de los más peligrosos que golpearía algunas islas de Centroamérica y las costas mexicanas. Ahora, imágenes satelitales revelaron cómo luce el poderoso e impactante ojo del sistema, el cual está próximo a las islas de Barbados, Dominica, Granada y Martinica, en el Caribe.

Las impresionantes imágenes fueron captadas por Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. En ellas se ve cómo luce el ojo del huracán Beryl, el cual presenta vientos de más de 200 kilómetros por hora y tiene una pared interna bastante compacta, acompañada de una considerable concentración de tormentas eléctricas, lo cual ha favorecido en su rápida intensificación.

Según las estimaciones del Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) se espera que Beryl pase al sur de Barbados durante las primeras horas de este lunes 1 de julio y luego se dirija al mar en dirección a Jamaica. La tormenta se debilitará a mediados de semana, pero seguirá siendo un huracán mientras se dirige hacia México. Las islas de San Vicente y las Granadinas, así como Granada, corren el mayor riesgo de estar en el centro del huracán a partir de hoy, advirtió el NHC, y agregó que "se esperan daños por viento potencialmente catastróficos".

Finalmente, el NHC ha advertido que Beryl actualmente se mueve en el Océano Atlántico a unos 565 kilómetros al este de Barbados. Las autoridades han exhortado a los residentes de la región que atiendan las instrucciones de sus gobiernos y de la gestión de emergencias. En su última actualización, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el centro del huracán Beryl se localiza a 175 kilómetros al sur sureste de Barbados y a 3 mil 140 al este-sureste de Cancún, Quintana Roo.

¿Qué hacer ante la llegada de un huracán?

Antes de un huracán es importante estar preparados, por ello se recomienda seguir estos consejos y medidas de seguridad:

Platique con familiares vecinos y amigos para organizar un plan de Protección Civil.

Repare techos, ventanas y paredes para evitar daños mayores.

Conozca e identifique los refugios temporales.

Infórmese por que medios recibirá mensajes de emergencia.

Tenga a la mano botiquín e instructivo de primeros auxilios, radio y linterna de baterías con repuestos, agua embotellada, alimentos enlatados y otros que no requieran refrigeración, documentos importantes como: actas de nacimiento, matrimonio, títulos de propiedad etc; guárdelos en bolsas de plástico.

Durante: