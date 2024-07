Trasciende el asesinato de la hermana de Carlos Salcedo, futbolista del Cruz Azul

La hermana de Carlos Salcedo, Paola Salcedo, habría sido asesinada en el Estado de México. De acuerdo con la información publicada por el reportero de nota roja Antonio Nieto, fue hospitalizada después de que arremetieron en su contra, pero falleció a causa de las heridas.

A través de las redes sociales, el periodista deportivo Ernaldo Mortiz también habría confirmado la noticia con el siguiente mensaje: "Me informan el lamentable fallecimiento de Paola Salcedo, hermana del futbolista de Cruz Azul, Carlos Salcedo. Pude tratarla un poco y siempre fue amable. Solidaridad con su familia, especialmente don Carlos, a quien respeto mucho y quien siempre tuvo fino trato conmigo. QEPD".

Supuestamente asesinaron a la hermana de Carlos Salcedo, Paola Salcedo

Paola Salcedo habría sido asesinada en Huixquilucan. Crédito: Twitter

Hasta el momento, el Titán, como le apodan a su hermano, no ha publicado nada al respecto en sus redes sociales, mientras que Paola no es una mujer muy activa en las mismas. Durante el día a día es una Relacionista Pública, y es lo que más se conoce sobre su vida, ya no es una persona pública.

Medios locales informaron que supuestamente fue agredida al exterior del circo conocido como Bardum, ubicado en el municipio de Huixquilucan. Su traslado fue al hospital Ángeles, donde nada pudieron hacer por la mujer. Se desconoce la fecha en que sucedieron los hechos.

Por ahora, autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México y los peritos adscritos a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se encuentran en la investigación del caso. No se ha publicado ningún comunicado oficial al respecto en sus canales oficiales.

Se espera que durante las próximas horas se informen más datos al respecto. Por el momento, Carlos Salcedo desactivó todos los comentarios en sus redes sociales, mientras que Paola no hace ninguna publicación desde mayo de 2023 en su Twitter oficial, la única red social que se mantiene activa.