Niño da lección a una mujer homofóbica y pone en alto a la comunidad LGBTTTI+: "Yo logrando algo que me hace feliz"

Un pequeño niño dio una lección a una mujer que trataba de criticar su forma de vida así como su identidad de género, el menor sorprendió por su ternura, sinceridad y educación al responder así como por dejar en evidencia los prejuicios de la cibernauta.

En la grabación se aprecia como él se encuentra felizmente peinando su cabellera cuando su mamá se acerca y le dice “Max, dice Azul, pobrecita la niña como la confunden y no la ayudan, el ADN no se puede cambiar”. A lo que el pequeñito hace cara de sorprendido y muestra incomodidad pero responde de forma tranquila “sí Azul, tienes toda la razón, papá Dios me puso en el cuerpo equivocado de una niña, yo haciendo y logrando algo que me hace feliz… ¿y tú?”, a lo que su madre lo felicitó por la respuesta.

La mamá de Max siempre se muestra orgullosa Foto: TikTok zara88906

El video fue compartido en la cuenta de TikTok zara88906 de la madre, la cual tiene más de 300 mil seguidores, ahí la mujer ha compartido la transformación de su pequeña, incluso el primer video que aparece anclado en su cuenta dice “le dije a mi hija sorpréndeme” y aparece la imagen de su hija con el cabello largo, después se ve otra fotografía con su ahora hijo con la leyenda “ella: mami gracias, siempre quise verme así”.

Max fue felicitado por los usuarios Foto: TikTok zara88906

Sin embargo, Max ha recibido múltiples críticas por algunos usuarios que no aceptan su decisión “Llévala a un retiro y te sorprenderá como vuelve a ser nena”, “Dios no se equivoca, solo debemos orar por ella”, “la madre entregará cuentas a Dios por no guiarla”.

Pero también hay quienes le muestran su apoyo “ mucha gente hablando en nombre de Dios, Max es afortunado en tenerte como mamá”, “Dios la hizo niña pero también quiere que sea feliz”, “mi bebé dice lo mismo es niña y quisiera ser niño”, "un día va a crecer y sabrá que tuvo el apoyo de su familia".