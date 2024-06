AMLO planteará a Sheinbaum reformar al Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que planteará a la virtual ganadora de las elecciones presidenciales, Claudia Sheinbaum, la urgencia de impulsar una reforma al Poder Judicial, una vez que se conforme la próxima Legislatura en el Congreso de la Unión, 1 de septiembre, donde se espera que Morena y aliados tengan mayoría calificada.

En Palacio Nacional, durante la Mañanera de este lunes, justificó que se necesita una reforma al Poder Judicial para que este represente verdaderamente a los mexicanos y sea incorruptible, “porque sino no avanzamos”.

“Yo sí pienso que se tiene que abordar el tema de la reforma al Poder Judicial porque no es posible mantener un poder judicial que no esté al servicio del pueblo, de la sociedad, que esté al servicio, como es de dominio público, de una minoría, y aveces de la delincuencia”, dijo.

López Obrador aclaró que él no está planteando desparecer al actual Poder Judicial para crear otro, similar a lo que hizo Ernesto Zedillo, pero sí advirtió que no encontró otros mecanismos eficaces para limpiarlo “de corrupción”.

“La otra opción es dejarle a los integrantes del Poder Judicial, que ese era mi propósito inicial, el que ellos impulsaran la reforma, pero no tuvimos éxito, no entendieron, siguieron sometidos a los poderes económicos y al poder político, no tuvieron la arrogancia de sentirse libres, demostraron sus vocación de vasallos. Entonces, esa vía no”, dijo.

Reiteró que su propuesta es que en el Poder Judicial también se aplique el método de elección, para que el pueblo elija a los jueces, magistrados y los ministros.

“Y ahí es donde se puede llegar a un acuerdo, se puede matizar sobre los requisitos, pero que al final sea en elecciones libres, directas en las que el pueblo decida quién debe ser juez, quién debe ser magistrado y quién debe ser ministro, después de conocer trayectorias y saber quiénes son los candidatos, mujeres y hombres. Y hay gente buena en el Poder Judicial, no too está podrido, pero a ver qué has hecho”, dijo.

