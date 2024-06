Alerta AC de 'enganche' para trata a menores a través de videojuegos

Con regalos, generando confianza en plataformas de videojuegos y posteriormente invitaciones a torneos de juegos presenciales, es como algunos grupos de trata operan para 'enganchar' a sus víctimas, menores de edad que son asiduos jugadores a videojuegos, alerta la AC Fin de la Esclavitud.

Diana Flores, presidenta de la AC Fin de la Esclavitud, detalla que lo que hacen es estar en la plataforma, están jugando, pero van ganando la confianza del menor. Le van regalando cosas dentro de los videojuegos, después de ahí migran a una plataforma que es para hablar entre jugadores de videojuegos, como si fuera un WhatsApp, pero exclusivo para jugadores de videojuegos.

"Y de esa manera empiezan a adquirir confianza. Y llega a un punto la confianza que los invitan a torneos presenciales. ¿Sabes qué? No tienes que decirle a tus padres, no les digas nada, no pasa nada. Voy a pasar por aquí a la una de la mañana, ellos no se van a dar cuenta y ya regresamos a las cuatro de la mañana, no se van a dar cuenta. Y la realidad es que no vuelven nunca a sus casas. Y esto lo sabemos porque en Tunalá, en una secundaria en donde tuvimos oportunidad de llevar nuestras charlas, no los dijeron los mismos adolescentes. Se está desapareciendo mi vecino, desapareció mi hermana, desapareció mi novia, mi hermana".