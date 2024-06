Anuncia Delfina Gómez operación de tres Centros Integrales de Atención a Pequeñas Especies

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que operarán tres Centros Integrales de Atención a Pequeñas Especies. Además, se resaltó que esta administración es pionera en una reforma integral en materia de bienestar animal.

Esto tras poner la primera piedra de la obra en el Centro Integral en Texcoco, sobre los otros dos, se construirán en el Parque Sierra Morelos, en Toluca y otro en el parque ubicado en el municipio de Atlacomulco. Gómez Álvarez afirmó que este proyecto la llena de emoción al brindar una segunda oportunidad para estos seres vivos, al reconocer por lo que pasan al no tener techo, comida o atención médica.

Delfina Gómez pionera en proponer una reforma integral en materia de bienestar animal

“Este proyecto me llena de emoción porque me ha tocado ver cómo batallan al no tener un techo, comida, o atención médica. Por eso reconozco el trabajo colaborativo y la sensibilidad de nuestras instituciones para brindarles a estos compañeros de vida una segunda oportunidad”, Gómez Álvarez.