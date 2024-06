Alertan por perfil fake en app de citas que supuestamente roba dinero, ¡ten cuidado!

A través de redes sociales la cuenta Fuera del Clóset denunció el perfil de una persona que supuestamente estafa a sus citas, presuntamente han detectado al menos 23 casos en Toluca de este tipo de modus operandi, en el que contactaba a sus víctimas a través de una aplicación de citas llamada Grindr.

Como consta en la denuncia pública, supuestamente les robaba dinero y celulares, y el último caso reportado es el 10 de junio. También en la cuenta de X, solicitan a las personas que si reconocen ese perfil lo denuncien, porque además es un caso de que constantemente tiene preocupada a la población LGBT, pues son consideradas población vulnerable.

¿Cómo protegerte en una cita a ciegas?

La app de citas se centra en personas LGBT, un grupo vulnerable a las violencias.

Si es la primera vez que tendrás una cita con una persona que conociste a través de una app de citas, te dejamos algunas recomendaciones de Tinder. Por seguridad elige un lugar público, te recomendamos compartir tu ubicación con una persona de confianza que pueda acudir a auxiliarte.

Recuerda tomar bebidas alcohólicas de manera moderada, el exceso podría traer consecuencias, recuerda que es una persona extraña, aunque has hablado con ella, en realidad no conoces sus verdaderas intenciones. Nunca envíes dinero, podría ser una estafa, tampoco compartas información financiera, ni tu salario. No envíes fotografías íntimas, pues no conoces a la persona y podrían intentar extorsionarte. Cuida tus datos personales como tu dirección, nombre de tus familiares, y tus sitios rutinarios.