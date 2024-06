Invierten 33 mil mdp en Acapulco tras el paso del huracán Otis

Más de 33 mil millones de pesos se han destinado para la reconstrucción de Acapulco y Coyuca de Benítez, Guerrero, tras el paso del huracán Otis, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la atención a los damnificados y los trabajos de reparación se realizaron de forma directa sin necesidad de tener mecanismos como el Fonden.

“Ya no existe el Fonden, ya no hay corrupción y no hay techo financiero, es todo lo que se necesita. No hemos hecho la cuenta, pero en Acapulco ya debemos de llevar invertidos más de 33 mil millones de pesos”, sostuvo el mandatario.