Agentes de la Guardia Civil se movilizan en Morelia, exigen pago de bonos y mejoras laborales

Por tercer día en el transcurso de esta semana, elementos de la Guardia Civil bloquearon el periférico de Morelia, Michoacán, para exigir a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el pago de bonos y mejoras de condiciones laborales.

Los oficiales, impiden la circulación a la altura de la SSP, mismo punto donde bloquearon con un plantón el martes y miércoles pasados. Tras una mesa de negociación la secretaría se comprometió a pagar la totalidad de los bonos que reciben los policías por su productividad, sin embargo, incumplió con los montos.

Bloqueo en las vialidades de Michoacán Foto: Especial

“Es incumplimiento al pago que tenían que hacer ese día. Se depositó nada más 400 - 500 pesos del total, nada más, nunca se llegó a los 5 mil 500, así que esa minuta ya no es válida, dijimos que si ellos incumplían nosotros volvíamos a tomar”, señaló María de Jesús Segura Mora, elemento de la Guardia Civil.

Denuncian malas condiciones laborales

Durante la manifestación, los policías estatales también denunciaron las condiciones en las que laboran, principalmente en la Tierra Caliente de Michoacán, zona de alto riesgo para la labor de seguridad.

“Todas esas zonas son peleadas por el crimen organizado, los jaliscos, los templarios, los blancos de Troya, bueno ya no sabemos de dónde sale tanta cucaracha pero no es posible que nuestro flamante señor secretario tenga una zona de inteligencia con 50 elementos y nosotros en la región de Apatzingán vamos a cubrir la Base de Operaciones Interinstitucionales en Naranjo de Chila con cuatro elementos, una camioneta, que nada más le suben 3 velocidades y las llantas están rajadas […] estamos pernoctando porque no estamos durmiendo, estamos pernoctando en una casa que le fue arrebatada la delincuencia organizada, en esa zona no sé si se han dado cuenta nos dronean, nos avientan bombas por medio de drones y a los oficiales de la policía del estado los dejan descansar afuera con su casa de campaña a un lado de un basurero y los soldados durmiendo adentro del techo y los oficiales de la policía preguntándonos si mañana vamos a despertar”, lamentó un guardia civil adscrito a la región Apatzingán

Lucha por una policía digna Foto: Especial

Los oficiales aseguran que tras las manifestaciones de esta semana, algunos han sido amenazados a través de llamadas telefónicas e incluso cesados, como es el caso de una mujer policía de Zamora que afirman, fue despedida luego de unirse a las protestas.

Los manifestantes advirtieron que no retirarán su bloqueo hasta que se resuelvan sus demandas, a la que se suma la destitución del secretario de Seguridad Pública del estado, José Alfredo Ortega Reyes.

