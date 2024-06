Hoy No Circula sabatino: para cuáles autos aplica sábado 1 de junio 2024

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) suspendió la Contingencia Ambiental Fase I que se mantenía en el Valle de México y que se ha prolongado durante todo el mes de mayo 2024. Sin embargo, para este sábado 1 de junio te decimos cuáles son los autos que no pueden circular y si hay Doble Hoy No Circula.



Los autos que no pueden circular este sábado 1 de junio 2024 son TODOS los que tengan holograma 2 y aquellos con holograma 1, con placas que terminen en NON, es decir 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerda que esta restricción está vigente en la Ciudad de México y algunas municipios del Estado de México.



Sigue leyendo