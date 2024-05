AMLO asegura que trabaja para cuidar que los índices delictivos no se disparen en su último año de gobierno

Al señalar que está trabajando para que no se disparen los índices delictivos en el último año de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador justificó que se apoye en las Fuerzas Armadas porque vio una “realidad catastrófica”. Durante su explicación sobre la inseguridad y la participaron de las Fuerzas Armadas afirmó que “no hay más violencia, hay más homicidios”.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que en 2018, durante al final del sexenio de Enrique Peña Nieto, aumentó la incidencia delictiva, “entonces este año tengo que cuidar bastante”. El presidente aclaró que es “civilista” porque es seguidor de Benito Juárez, pero tiene la tarea de transformar al país.

Habló sobre la participación de las Fuerzas Armadas. Foto: Especial

“Y me encontré una realidad catastrófica, precisamente por la corrupción. Y no iba yo a poder salir, si no me apoyo en las Fuerzas Armadas, que además tuve la suerte de que no estaba echada al peligro. Habían otras secretarías del gobierno completamente entregadas a la corrupción. Y suerte, la política es virtud y fortuna, virtud y suerte. La suerte siempre me ha ayudado mucho. Y por eso eché mano de lo que tenía nuestro país”, aseguró.

El presidente manifestó que los dos pilares del Estado mexicano son las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional.

“No creo que haya dicho eso, pero en el caso que lo haya dicho, hay un refrán, no, es un dicho, según el cual es de sabios cambiar la opinión. Y, aunque no estoy del todo de acuerdo, porque no creo que el fin justifique lo menos, sí creo que en política, en algunos casos, lo que cuenta son los resultados. Entonces, mi reconocimiento a la fuerza armada nos ha ayudado mucho, mucho, mucho, mucho, con bastante sacrificio, porque también a veces eso se olvida, recalcó.



