VIDEO IMPACTANTE: Choque entre un tráiler y automóvil deja un herido en la carretera Apizaco-Tlaxco

La mañana del pasado viernes 3 de mayo, cámaras de vigilancia vial registraron en video un fuerte choque entre un tráiler y un automóvil en el tramo de la carretera Apizaco-Tlaxco, a la altura de Ciudad Industrial Xicohténcatl III, Tlaxcala.

Al menos una persona resultó herida en el accidente, quien minutos después fue trasladada al hospital más cercano de la entidad tlaxcalteca para recibir atención médica.

Tràiler impactó a un vehículo color blanco Foto: Especial

Sigue leyendo:

SSC coordina servicios de emergencia y detiene a cuatro personas tras percance vehicular en la Venustiano Carranza

Volcaduras provocan caos vial en la Ciudad de México, estas son las avenidas afectadas

Así fue como impactó el tráiler al automóvil

En las imágenes del video, se puede observar el momento que un tráiler que impactó el costado derecho del auto color blanco donde iba el conductor, provocando no solo daños al vehículo particular, luego de que este se intentó pasar con poca precaución. Tras el impacto, algunos testigos del accidente asistieron a las víctimas, y gracias a estos esfuerzos, servicios de emergencia lograron rescatar con vida a la persona que resultó lesionada.

Despejan la vía y ayudan a la víctima

Particulares y cuerpos de rescate ayudaron a la agilizar la movilización y despejaron la vía para no generar tráfico. No obstante, se espera que se realicen las investigaciones pertinentes y descartar que el chofer del vehículo no venía en estado de ebriedad o bajo el consumo de drogas.

La carretera Apizaco-Tlaxco, especialmente en áreas cercanas a Ciudad Industrial Xicohténcatl III, es una ruta transitada que conecta importantes zonas industriales y comerciales en la región, por lo que locales piden transitar con precaución en esta vía.

DRV