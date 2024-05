Restos óseos hallados en sembradíos pertenecen al niño Javier Modesto: fiscalía de Guanajuato

La fiscalía de Guanajuato informó que los restos humanos hallados hace un par de días en una zona de sembradíos pertenecen al niño Javier Modesto, desparecido desde el pasado 15 de mayo.

“A través del trabajo de los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de identificación de Personas Fallecidas se estableció que los restos óseos humanos localizados corresponden a Javier Modesto”, detalló la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato en un comunicado.

¿De qué murió el niño Javier Modesto?

La FGE precisó que la principal línea de investigación que se está siguiendo es que Javier Modesto habría sido atropellado y falleció por las lesiones ocasionadas por este hecho. Afirmaron que la institución compartió a la familia y a las organizaciones la “mecánica corroborada hasta ahora con los datos de prueba recabados”.

Javier Modesto presuntamente fue atropellado. Foto: Ilustrativa Cuertoscuro

Señaló que este lunes, la familia, en conjunto de las organizaciones de la sociedad civil que la han acompañado en la búsqueda, participaron en el proceso de notificación de alto impacto emocional con perspectiva intercultural, diligencia en la que se dio a conocer que a través del trabajo interdisciplinario de los laboratorios de Servicios de Investigación Científica y de la Unidad de identificación de Personas Fallecidas se estableció que los restos óseos humanos localizados corresponden a Javier Modesto Moreno.

Desaparición de Javier Modesto

De acuerdo con un comunicado emitido por el Centro de Desarrollo Indígena Loyola, alrededor de las 17:00 horas del pasado miércoles 15 de mayo fue cuando Javier Modesto Moreno fue desaparecido cerca de las localidades de El Jagüey y La Sandía localizadas en el municipio de León perteneciente al estado de Guanajuato.

La familia del menor ha expresado que los hechos ocurrieron cuando dejaron al menor sentado bajo la sombra de un árbol a fin de protegerlo de los intensos rayos del sol. Esto, mientras su automóvil estaba cerca de los surcos y ellos continuaban trabajando en el corte de tomatillo.

Debido a su dinámica de trabajo en el campo, los familiares del menor tuvieron que alejarse aproximadamente 50 metros. No obstante, cuando regresaron el pequeño ya no se encontraba y aunque lo empezaron a buscar en los alrededores del sitio, el menor no fue hallado.