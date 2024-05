Gobierno de la CDMX reubica a 104 familias de comunidades indígenas

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, informó que 104 familias, pertenecientes a comunidades indígenas, y que residen en la Ciudad de México cuentan hoy con una vivienda digna, después de ser reubicados de campamentos que tenían en diferentes puntos de la capital.

Se trata, detalló de 44 integrantes de la comunidad otomí quienes desde hace siete años estaban ubicados en la calle Roma, en la colonia Juárez; de 15 familias de la comunidad mazahua quienes habitaban en el camellón de Gómez Farías en las inmediaciones del Monumento a la Revolución desde hace cuatro años; 20 mujeres mazahuas y triquis que integraban un campamento en la Plaza Santo Domingo, y 25 integrantes de la comunidad triqui.

El mandatario capitalino, detalló que para hacer posible esto, se ocupo la participación en conjunto de la Secretaría de Gobierno (SEGOB), el Instituto de Vivienda, las Secretarías de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes (SEPI), y de Obras y Servicios (SOBSE).

“Me da mucho gusto esta labor que en estos días estuvo coordinando la Secretaría de Gobierno con otras instituciones y se tuvo muy buen resultado. Porque, por un lado, es un acto de justicia entregarle vivienda a familias muy, muy pobres, indígenas que estaban viviendo en la calle y por otro lado, es un mecanismo de rescate del espacio público también”, compartió en conferencia de prensa.

La asignación de vivienda digan fue un trabajo en equipo

Vecinos solicitaron retirar campamentos indígenas

Por su parte, el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, informó que la reubicación forma parte de la estrategia de vivienda indígena, que se trabaja con las comunidades. En esta primera etapa, compartió, se dio prioridad a grupos que vivían en las calles, para brindar de vivienda digna a estas familias.

Añadió que las acciones, no solo forman enfoca a las comunidades indígenas, si no que también responden a solicitudes vecinales para liberar las vialidades donde los campamentos estaban ubicados, lo cual se pudo lograr a través del diálogo, por lo que no fue necesario en ningún momento el uso de fuerza pública.

Ricardo Ruiz Suárez

“En este momento y por instrucciones del Jefe de Gobierno, se dio prioridad a quienes estaban viviendo en la calle desde hace un buen rato, en diferentes campamentos de la ciudad que tenían una situación precaria. Y finalmente se logró, en pláticas, de manera, por supuesto, de común acuerdo con ellos, que pudieran ubicarse en diversos espacios que tenemos, básicamente aquí, en el centro de la ciudad. (...) Y además, los vecinos de la colonia Roma, seguramente ustedes lo vieron también, han estado movilizándose, platicando con nosotros respecto a la necesidad también de que este espacio, que es un espacio importante de vialidad en la zona de la Juárez, pudiera también liberarse; había algunos conflictos entre vecinos y las propias comunidades”, compartió.

Finalmente, el jefe de Gobierno, adelantó que esto es solo la primera etapa, pues habrá una segunda fase para otorgar más viviendas dignas a indígenas de la Ciudad de México, cuyos resultados se darán a conocer en los próximos días.

