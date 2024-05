Policías de CDMX detienen a Javier Ibarreche, ¿cuál fue la razón?

El crítico de cine Javier Ibarreche fue detenido por policías de tránsito en la Ciudad de México, luego de que violara el Doble Hoy No Circula por la contingencia ambiental activada.

“Wenos días de me enteré de que hoy no circulo porque me lo hizo saber el oficial que me paró”, escribió Ibarreche en su cuenta de instagram. “Me puso mi multa y me dejó ir, en teoría así debe ser si los paran por no circular. Luego me pidió una foto, eso ya no creo que sea parte del proceso, pero me hizo más ameno el encuentro”, mencionó.

Javier Ibarreche fue detenido por policías de tránsito. Foto: Tomada de @ibarrechejavier

Sigue leyendo:

DOBLE HOY NO CIRCULA en CDMX

Este viernes 24 de mayo deben suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas los siguientes vehículos por la contingencia ambiental:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 3, 5, 7 y 9.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.