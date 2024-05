AMLO conmemora Día del Trabajo con 100 líderes sindicales

Previo a su encuentro con más de 100 líderes sindicales para celebrar con ellos el Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno frenó el periodo de neoliberal en que se modificaba la ley en contra de los derechos laborales y ahora todas las reformas han sido en favor del trabajador.

En la ‘mañanera’ de este miércoles en Palacio Nacional, aseguró que ahora las reformas que se han hecho a la Constitución “han ido orientadas a mejorar las condiciones económicas, sociales de nuestro pueblo y hacer realidad la democracia”; en ese sentido y en el contexto de las elecciones, dijo que hay quienes quieren que regrese el modelo neoliberal.

Sigue leyendo:

AMLO firma el decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar

¿Se puede luchar contra la gentrificación?

Conferencia de prensa de López Obrador

FOTO: Presidencia

“Ya no es el tiempo que se mutilaban los contratos colectivos para aumentar la edad jubilación de los trabajadores, ya no es el tiempo de los salarios que no alcanzaban para comprar lo más indispensable, 36 años con salarios, no me gusta usar la palabra, pero salarios de hambre, de miseria, 36 años con pérdidas del poder adquisitivo del salario del 70 por ciento, eso fue el periodo neoliberal y eso es lo que quisieran algunos que regresara ese modelo económico, neoliberal, neoporfirista, esa política de pillaje y de injusticias.

“Pero ya, afortunadamente las cosas están cambiando en nuestro país y ahora México es un ejemplo a nivel mundial”, dijo.

A cinco meses de concluir su mandato, el presidente López Obrador aseguró que ha tenido buena relación con los líderes de sindicatos, pues además de las reformas laborales en beneficio de los trabajadores han respetado los derechos de manifestación.

“Nos hemos llevado muy buena relación con los dirigentes de los trabajadores de México garantizando todos los derechos, el derecho fue huelga, de manifestación de ideas, el derecho a las movilizaciones, no se ha reprimido ningún movimiento, nunca ha habido ninguna requisa, nunca se ha afectado el derecho que tienen los trabajadores a defender sus causas, a defender lo que consideran justo”, dijo.



FOTO: Presidencia

La reunión a puerta cerrada de López Obrador con los líderes de trabajadores está programada hoy al medio día en Palacio Nacional.

Será difícil un retroceso: AMLO

A casi un mes de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que es difícil que se dé un retroceso.

En la conferencia de prensa matutina en el salón Tesorería de Palacio Nacional, dijo que aunque esté una campaña de calumnias no tiene un efecto..

“Que prueben, entonces no pasa más que de calumnias y no tiene ningún efecto. Entonces pienso que ya algunos van a entender que no es por ahí, porque va a ser muy difícil un retroceso”, apuntó.

López Obrador rechazó que tenga vínculos con la delincuencia organizada y de cuello blanco.

“Es narco AMLO, pues no es cierto, es falso, no tengo vínculos con la delincuencia, organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, y no tengo nada de qué avergonzar, porque siempre he sostenido que lo más importante es la honestidad, es lo que estimo más importante en mi vida”, expresó.



EDG