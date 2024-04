AMLO ironiza sobre resolución del INE: "no nos pueden callar"

“Suicídate y luego hablamos”, expresó irónico el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó que el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, edite de las plataformas oficiales todas las Mañaneras que contengan expresiones sobre temas electorales, logros y propaganda gubernamental.

Dijo que aunque es una determinación del INE, aún falta la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señaló que la autoridad electoral debe aclarar lo que se puede informar en la conferencias.

El presidente dio que aún falta resolución del TEPJF. Foto: Especial

“Ya sabemos que no podemos llamar a votar por un partido, por un candidato o una candidata, eso es obvio, eso no lo harían, no lo hacemos. Pero sí podemos informar a la gente sobre cuestiones políticas, ya resolvieron que es parte de nuestra función, de nuestro derecho de libre manifestación de ideas. No puede haber censura, no nos pueden callar”; aseveró.

Aseguró que cumplen con lo que dicta la autoridad electoral, “está bien, pero después si ellos consideran, eso ya lo hacemos, cuando el tribunal dice bajen esto, se bajan”.

Sobre la petición de editar las Mañaneras antes de subirlas a las plataformas, López Obrador aclaró que se transmiten en vivo, “pues que van a imaginar ustedes que son tan preguntones, no, preguntonas, con todo respeto, cariño, ni modo que ya sepan que me van a venir a preguntar aquí”.

Ayer; la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE), determinó por mayoría de votos, la procedencia de la medida cautelar consistente en ordenar al Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República que, previo a subir a la página oficial del Gobierno Federal, a redes sociales oficiales, medios digitales de difusión oficiales, así como al sitio de Internet oficial y la página del Gobierno de México revisar y, en su caso, editar en su contenido las “mañaneras” que se van generando a fin de eliminar las expresiones que constituyan infracciones a la normativa electoral.

BRC