Marchas y bloqueos hoy, viernes 19 de abril 2024 en CDMX

COMUNIDAD OTOMÍ RESIDENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 11:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Exigen derecho a la vivienda para la comunidad indígena.

MOVIMIENTO DE UNIFICACIÓN DE ARTESANOS INDÍGENAS MAZAHUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

HORA: 12:00

LUGAR: Oficinas del Gobierno de la Ciudad de México (Secretaría de Gobierno) en Plaza de la Constitución No. 1, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: Solicitan ser incorporados a programas de vivienda.

PROFESORES, PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS PLANTEL BALDERAS.

HORA: 10:00 hrs.

LUGAR: Secretaria de Finanzas de la Ciudad de México en Dr. La Vista # 144 Col. Doctores.

MOTIVO: Demandan a la Dependencia de Gobierno la entrega del numero oficial del predio donde se ubica su escuela y este es necesario para renovar su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

BRIGADA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

HORA: 10:00

LUGAR: Estela de Luz en Lieja No. 270, Col. Bosque de Chapultepec 1ª Sección, Alc. Miguel Hidalgo.

MOTIVO: “Jornada Nacional de Búsqueda”, para exigir la búsqueda de sus seres queridos, la identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos recuperados en fosas comunes y clandestinas, investigaciones eficaces y procuración de justicia.

*NOS NECESITAMOS JUNTAS MÉXICO, A.C."

HORA: 12:00

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

VECINOS DE LA COLONIA LIBERALES 1857.

HORA: 12:00

LUGAR: Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (SOBSECDMX) en Av. Universidad No. 800, Col. Santa Cruz Atoyac, Alc. Benito Juárez.

MOTIVO: Solicitan sean revisadas sus viviendas por los daños sufridos, derivado de la caída de una grúa que realizaba obras de construcción del Tren Interurbano en la zona.

COLECTIVA FEMINISTA "LATINAS GUERRERAS EN MOVIMIENTO".

HORA: 15:30

LUGAR: Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa

MOTIVO: Exigen justicia para víctima de feminicidio y sentencia ejemplar para el presunto responsable.

FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO (F.N.L.S.).

HORA: 16:00 hrs.

LUGAR: Suprema Corte de Justicia de la Nacion (S.C.J.N.).

MOTIVO: Realizan evento en el marco del "Dia Internacional del Preso Politico" denominado El poder judicial y su actuación por consigna, El gobierno morenista y los presos politicos".

BRIGADA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS.

HORA: 21:00 L

UGAR: Estación “Garibaldi/Lagunilla”, línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM) en Eje Central Lázaro Cárdenas No. 101, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: “Jornada Nacional de Búsqueda”, para exigir la búsqueda de sus seres queridos, la identificación de todos los cuerpos, restos y fragmentos óseos recuperados en fosas comunes y clandestinas, investigaciones eficaces y procuración de justicia.

CAMPESINOS DE SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO DE MILPA ALTA.

HORA: Durante el día.

LUGAR: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en Digna Ochoa y Plácido s/n., Col. Doctores, Alc. Cuauhtémoc.

MOTIVO: En contra de la invasión de sus predios para siembra, por personas ajenas a la demarcación.