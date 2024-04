Abandonan en maleta a niño de dos años de edad

Un pequeñito, de aproximadamente dos años de edad, fue abandonado en calles de la ciudad de Puebla al interior de una maleta. El menor presentaba notables signos de violencia.

El infante, que portaba prendas completamente mojadas, fue descubierto por una vecina de la colonia La Loma, en la capital poblana, al interior de una maleta abandonada en plena vía pública.

Sigue leyendo:

VIDEO: captan a monja transportando un cadáver dentro de una maleta, era parte de un pacto de amistad

Atacan a balazos estancia migratoria en Tijuana

Abandonan restos humanos sobre Periférico Ecológico de Puebla

Tras descubrir al niño, la mujer, cuya identidad se desconoce, dio parte a las autoridades locales, las cuales se presentaron en el sitio del hallazgo instantes después para poner al menor a salvo.

Hasta el momento se desconoce la identidad del pequeño o de las personas que lo abandonaron a su suerte en la calle, así como la problemática que llevó a sus familiares a cometer este atroz acto.

Tras ser descubierto, el menor fue inmediatamente arropado por policías poblanos. Foto: Especial

Trasladan a niño a instalaciones del DIF

Tras comprobar que su estado de salud es relativamente bueno a pesar de mostrar huellas de violencia, el pequeño fue trasladado a instalaciones del DIF estatal, destacaron autoridades.

“Quiero informarles que el niño tiene el síndrome del niño maltratado, afortunadamente no tiene lesiones graves, ya se le hicieron estudios, tomografías y no hay fracturas, no hay daños severos”, señaló Araceli Soria, titular de Salud estatal.

Mediante un video publicado en su cuenta oficial de X, la titular del sistema DIF del estado de Puebla, Gaby Bonilla, prometió que dará seguimiento puntual al caso de abandono, el cual ha sacudido a la sociedad local.

“Estaremos esperando las indicaciones de las autoridades correspondientes por sí, de ser necesario, tenga el acceso a nuestras casas de asistencia en donde será recibido con todo nuestro amor, con todos nuestros cuidados”, destacó Bonilla.