Colectivo lamenta que las omisiones en la Comisión Estatal de Búsqueda detenga labores en campo

Por omisiones en la Comisión Estatal de Búsqueda, se debió cancelar la búsqueda en campo que realizaba el Colectivo Luz de Esperanza en Rancho Alegre, pasando el Aeropuerto en el municipio de Tlajomulco, Jalisco, acusa Héctor Flores, vocero del Colectivo.

La Dirección de análisis de contextos participó en reuniones con la Comisión Nacional de Búsqueda porque el colectivo solicitó búsquedas a través de la Comisión Nacional, el dictamen salió viable; llegó la Guardia Nacional, y ya cuando iban a entrar, las autoridades les dijeron que no se podía realizar la búsqueda, que ellos no podían entrar a ese terreno porque estaba mal hecho el análisis de contexto.

Colectivo continúa la búsqueda Foto: Especial

Sigue leyendo:

VIDEO: fuertes lluvias en Tlajomulco inundan las calles y generan caos vial

Tras un fuerte ruido en Tlajomulco, policía de Jalisco realiza operativo para localizar explosivos

Y es que al parecer, el terreno donde se llevaría a cabo la búsqueda tiene dueño, y al ser un terreno ejidal, se debe solicitar al Comisario del Ejido la autorización para ingresar, y aunque es de los elementos básicos que debieron revisarse por parte de la Comisión Estatal de Búsqueda, no fue así.

Ahora, ni siquiera tienen fecha cuando puedan retomar la búsqueda, sin embargo, el tiempo perdido es lo que lamentan las familias que participan en este colectivo.

"A raíz de un error de la comisión de búsqueda del área de dirección, del área de análisis de contexto, que si hubieran hecho bien su trabajo, no se hubiera perdido el día, no se hubiera, todo fue en vano, pues. Y eso es un gran error de esta dirección, porque, pues imagínense, ya se había convocado a la nacional, tuvimos varias reuniones de eso, para dar acuerdos y días de búsqueda, etcétera, etcétera, para que al final por un trabajo mal hecho del área de análisis de contexto, no habíamos podido trabajar", explicó.

Solicitan búsqueda de campo

El análisis de contexto que deben realizar las autoridades una vez que se les solicita la búsqueda en campo, lo primero tienen que checar es si el terreno tiene dueño, si hay un registro catastral, para ver si es un terreno abierto. Después sigue otro análisis de tipo de suelo, de vegetación, de flora y fauna, así como también de peligrosidad, para ver qué autoridades son las que deben de acompañarles.

El Colectivo solicitó búsquedas en tres municipios diferentes y una que se realizó en Lomas de la Primavera, en donde no encontraron positivos aunque en este punto, recientemente se tuvo un hallazgo del cual se extrajeron más de 110 bolsas y en esta búsqueda, los predios en los que tenían mayor interés de buscar aparecieron ya con malla.

El martes, en la zona del cerro del Cuatro, en el municipio de Tlaquepaque, localizaron restos óseos y ropa manchada con sangre. Y finalmente, la que no se concretó y que está pendiente en Rancho Alegre, en Tlajumulco.