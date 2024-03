La cortesía de Claudia Sheinbaum en Querétaro

En su séptimo día de Campaña, Claudia Sheinbaum visitó Querétaro y prácticamente tuvo una cortesía: no hubo ni una sola crítica al Gobierno estatal, sólo un rozón.

La candidata presidencial habló 173 minutos aproximadamente, casi tres horas entre conferencia de prensa y mítines, en los que no señaló alguna política local, pese a que la entidad es panista.

Sus actividades, en este 7 de marzo de 2024, las arrancó a las 10 horas exactamente. Fue momento de presentar la estrategia, en su proyecto de gobierno 2024-2030, para las mujeres. Lleva por nombre "República de y para las mujeres", la cual tiene similitudes con su trabajo realizado en la Ciudad de México.

Sigue leyendo:

Alejandro Puerto, Vocero de la Campaña de Claudia Sheinbaum, destaca logros en seguridad y participación ciudadana

Claudia Sheinbaum, usted será presidenta, queretana envía emotiva carta a la candidata

Duró más de una hora, fue un encuentro trompicado con los medios de comunicación. ¿Por qué trompicado? porque algunos reporteros y reporteras se arrebataron la palabra para tener el turno de preguntar.

Pese a que había un orden, hubo quien en el momento de pasar de manos el micrófono se lo quedó para hacer un planteamiento. La versión escenográfica registro 30 preguntas, 21 de ellas inaudibles para el registro.

Tras el diálogo circular con los reporteros y reporteras, tanto locales como nacionales, tomó rumbo al primer mitin del día. En la carretera el cielo estaba despejado y con un sol radiante. La cita estaba programada a las 11 horas en el Jardín Reforma, en el municipio de Pedro Escobedo. Llegó 32 minutos tarde.

Los simpatizantes ya la esperaban, pero ahora sí bajo una carpa que los cubría del sol. En los primeros eventos de la campaña, con un sol que enrojece los pómulos en cuestión de segundos, no había nada que cubriera a los presentes, sólo las sombrillas y sudaderas propias.

Avanzó al interior de una valla. En el trayecto se tomó fotos y recibió un collar de flores rosas y lilas. Combinan con la blusa blanca con bordados rosas que trae puesta. Sheinbaum sube al escenario, donde es acompañada por los aspirantes a cargos de elección popular, entre ellos el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, quien busca llegar al Senado de la República.

En los 35 minutos y medios, la candidata pronunció poco más 3 mil 500 palabras. No hubo ninguna línea que, de manera consecutiva, formara una oración de crítica hacia la entidad. En el evento se colaron comerciantes informales, que traían consigo papas, en 50 pesos el bote, y paletas de hielo, en 15 la pieza. Pudieron hacer algunas ventas.

Claudia Sheinbaum, tras despedirse de los miles de simpatizantes que la acompañaron, se dirigió a la Sierra Gorda. En el Jardín Principal de Cadereyta también la esperaban otros seguidores del movimiento de la Cuarta Transformación como Rosario Pérez, residente de Yonthé, a unos 20 minutos de ahí, en auto.

"Quiero justicia, cero impunidad, honestidad, no mentiras, eso es lo que quiero para mi gente", pide la simpatizante.

Al interior de la valla, un grupo de personas espera a Sheinbaum para hacerle un ritual otomí. Usan incienso y hierbas. Llega la candidata a ese punto y lo realizan. Sube al escenario. Después de las palabras de sus compañeros de partido, quienes la antecedieron, la candidata ofrece su discurso. Sólo lleva una semana en esta dinámica, pero aparenta más tiempo con el manejo de sus palabras.

Interactúa con los presentes. Recuerda anécdotas. Dibuja su proyecto de gobierno 2024-2030. Pero en esta ocasión hay un ligero rozón, pero sin destinatario.

"El principio de la austeridad republicana, que el que quiere estar en el gobierno, debe vivir en la justa medianía. Nada de lo sueldazos aquellos que se daban los gobernantes o algunos que todavía se dan aquí en Querétaro, ¿verdad? No, eso no lo queremos", señala. No hay más en esos casi 43 minutos de discurso.