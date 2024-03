Los va atender el subsecretario de Gobernación, dice AMLO tras portazo de normalistas a Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó al portazo que realizaron los normalistas de Ayotzinapa esta mañana en Palacio Nacional, quienes derribaron una puerta para exigir ser atendidos por el mandatario, mientras realizaba su conferencia mañanera diaria.

Durante la conferencia mañanera, el mandatario del Ejecutivo sostuvo “no (yo no los voy a atender), yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud, no de los padres si no de los asesores y organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud en el mejor de los casos política, muy de confrontación en contra nuestra, es de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación”.

Señaló que se está avanzando en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y busca reunirse con los padres de éstos.

“Estamos avanzando en la investigación, pero lo que sucede es que ellos (los normalistas) están siendo manipulados por el grupo que encabeza Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, grupos conservadores de derecha apoyados por grupos extranjeros que quieren hacernos daño, políticamente hablando”.

“Estamos haciendo investigaciones y nos reuniremos en su momento, en 15 o 20 días, quiero tener pruebas de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes y la responsabilidad que tienen sus abogados y los supuestos defensores de DH”, añadió.

Información en desarrollo...