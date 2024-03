El campeón mexicano Luis Alberto López cumplió en Verona y retuvo su corona pluma

Luego de un inicio complicado de 2024 para los campeones mexicanos, Luis Alberto López rompió con la tendencia de derrotas y retuvo por tercera ocasión la corona pluma de la Federación Internacional de Boxeo.

La noche del sábado, en Verona, Nueva York, El Venado noqueó en ocho rounds al retador japonés Reiya Abe en un duelo que prometía chispas, pero que al final, el estilo poco ortodoxo del campeón terminó por hacer la diferencia.

"Estoy muy orgulloso de lo que se logró esta noche, no tengo más que respeto por mi rival, que fue muy valiente. Decidí terminar la pelea cuando vi a mi familia, apoyándome desde ringside, todo esto es por ellos", declaró aún en el ring.

Abe, quien no tiene la pegada para poder cambiar su suerte, subió al ring a intentar boxear a media distancia, pero el de Mexicali de inmediato comenzó a jugar con las distancias, el ritmo y el espacio, y con golpes de extrañas trayectorias logró confundir al japonés.

La pegada del Luis Alberto fue clave, pues desde el segundo episodio le cerró el ojo derecho y lo hizo sangrar de la nariz. Poco a poco todo se fue complicando para el valiente japonés, quien intentó de todo, pero los ganchos a las zonas blandas terminaron por minarlo.

Del cuarto al séptimo round, durante los descansos, los médicos de ring estuvieron monitoreando al japonés y advirtiendo sobre el riesgo; sin embargo, no fue hasta el octavo que una combinación larga de golpes obligó al referi a detener las acciones cuando el reloj marcó los 39 segundos.

Con esta victoria, El Venado mejoró su marca a 30 victorias, 17 nocauts, y dos derrotas; mientras que Abe sumó su cuarto descalabro.

Cancela a minutos de subir al ring

Por una lesión en el ojo, la campeona Amanda Serrano tuvo que cancelar la pelea que iba a sostener este sábado en su natal San Juan, Puerto Rico.

Luego de ser revisada por la comisión local, se determinó que no estaba apta para subir a pelear y con la función ya corriendo se decidió comunicar a los asistentes que no se presentaría Serrano vs. Nina Meinke.

En un comunicado de prensa se reveló que el accidente lo sufrió este viernes. Al lugar llegó para pedir perdón a los asistentes "desde el fondo de su corazón".